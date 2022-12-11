نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو ايدك متبهدلة من شغل البيت.. كريم منزلي لتفتيح اليدين وتنعيمها ودللي نفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى جميع الفتيات إلى التمتع بيدين بيضاء ولها ملمس ناعم وجميل، لذلك يبحثون عن كريم منزلي لتفتيح اليدين مكون من مواد طبيعية لا يوجد بهم أي ضرر لليدين عند الاستمرار على استخدامها، فهي تقوم بتفتيح اليدين والتخلص من البقع الداكنة، الاسمرار الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتعطي اليدين ملمس ناعم وأكثر نضارة.

كريم منزلي لتفتيح اليدين

يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي تساعد على التفتيح، والتي عند إضافتها إلى بعضها يمكن الحصول على كريم يعمل على تفتيح اليدين بشكل كبير وذلك كالآتي:

كريم النشا والفازلين وشمع العسل

تعمل النشا على تفتيح الجلد بشكل كبير، وإضافة الفازلين وشمع العسل تزيد من التفتيح وتعمل على ترطيب اليدين أيضًا ويتم استخدام الكريم كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة واحدة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الليمون.

ملعفة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التطبيق

يوضع شمع العسل في حمام مائي ساخن لكي يبدأ في الذوبان.

توضع باقي المكونات على شمع العسل وتقلب جيدًا حتى تتجانس مع بعضها تمامًا.

يوضع الخليط على اليدين مرة واحدة يوميًا خاصة قبل النوم حتى لا تتعرض اليدين للماء.

الاستمرار على استخدام الكريم يعطي نتائج مبهرة في التبييض والتنعيم والتخلص من التجاعيد.

كريم الألوفيرا والنشا والليمون

يعمل كل من النشا، والليمون على تفتيح اليدين، ويعمل الألوفيرا على تفتيحها وترطيبها أيضًا ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

2 ملعلقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة واحدة من السكر.

ملعقة كبيرة واحدة من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التطبيق

تمزج جميع المكونات مع بعضها ويفرد الكريم على اليدين جيدًا.

يترك على اليدين لمدة 20 دقيقة وبعدها يغسل بالماء.

يمكن استخدام الكريم مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج مبهرة.

في نهاية مقال كريم منزلي لتفتيح اليدين ذكرنا بعض الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها على اليدين لكي تعطيها الكثير من الفوائد والتمتع بيدين بيضاء وأكتر نعومة وترطيب وخالية من التجاعيد.