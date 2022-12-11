نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك لتفتيح البشرة من أشعة الشمس من أول مرة ويزيل الاسمرار لجميع المناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك لتفتيح البشرة من أشعة الشمس من أول مرة، تفقد البشرة نضارتها كما تتعرض للكثير من التصبغات والندبات بسبب التعرض الكثير لأشعة الشمس ويمكن استعادة نضارة البشرة من جديد وتفتيحها بواسطة استخدام بعض الماسكات الطبيعية التي يمكن صنعها في المنزل بمكونات بسيطة للغاية وسوف نتعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال.

ماسك لتفتيح البشرة من أشعة الشمس من أول مرة

يمكن صنع ماسكات في المنزل بمكونات طبيعية جدا لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الموجودة بها وآثار أشعة الشمس وسوف نوضح أبرز أهم هذه الماسكات فيما يلي:

ماسك زيت الخروع

يساعد زيت الخروع على تفتيح البشرة والتخلص من بقع أشعة الشمس حيث أنه يتضمن العديد من الأحماض الدهنية المفيدة التي تغذي البشرة.

المكونات

كمية من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بتدليك البشرة بواسطة بعض الحركات الدائرية بزيت الخروع وذلك لمدة 5 دقائق ونترك الزيت على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة وبعد مرور المدة نغسلها بالماء الفاتر وللحصول على نتائج مرضية يتم تكرار هذا الماسك مرتين كل يوم.

ماسك الكركم

يتضمن الكركم العديد من الخصائص التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من آثار أشعة الشمس ومنحها نضارة ولمعان.

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

قطعة قماش نظيفة.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بخلط كلا من الكركم وزيت الزيتون جيدا حتى نحصل على خليط يسهل تطبيقه وفرده على الوجه.

يقوم بوضع هذا الخليط على البشرة وتركه لمدة عشرين دقيقة وبعد انتهاء المدة نزيل هذا الماسك باستخدام قطعة قماش نظيفة.

بعد استخدام هذا الماسك يفضل وضع كريم مرطب مناسب.

نصائح لحماية البشرة من أشعة الشمس

هناك العديد من النصائح المهمة التي يجب اتباعها من أجل حماية البشرة من تصبغات أشعة الشمس وسوف نوضح هذه النصائح فيما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي: للتمتع ببشرة صحية وحمايتها من أشعة الشمس يجب اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة التي تتضمن مضادات أكسدة قوية حيث أنها تساعد على تقوية البشرة وحمايتها ومن هذه الأطعمة الفواكه والخضروات.

عدم الخروج من المنزل في وقت الذروة حيث أن أشعة الشمس تكون قوية للغاية ووقت الذروة يتراوح من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء.

ذكرنا في مقالنا هذا ماسك لتفتيح البشرة من أشعة الشمس من أول مرة، ويجب مع استخدام هذه الماسكات يجب حماية البشرة عن طريق وضع واقي شمس مناسب يحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية.