نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة المغربية الرهيبة لتفتيح وتبييض جسم العروسة كله وتقشيره من الجلد الميت والبقع الداكنة في المقال التالي

خلطة ومقشر مثالى لجسم ناعم ومشرق وهى خلطة مغربية تعمل على إزالة كل الجلد الميت من الجسم وتسمح ببناء خلايا جديدة تجعل الجسم بلون أبيض فاتح فتتميز السيدات المغربيات بجمالهم وجاذبيتهم فهم الأكثر جمالا ووراء سر نضارتها وجمالها خلطة مغربية رائعة تابعى هذا المقال مكونات وطريقة عمل وصفة مغربية تتكون من عصير الليمون والنشا ومطحون الترمس وصودا الخبز والسكر فهذه المواد لا يخلو أى منزل من وجودها وأيضا إقتصادية لأنها تباع بسعر بسيط فهذه الوصفة تجعل البشرة نقية وصافية وتزيد من بياضها وتزيل كل البقع والتصبغات الداكنة وتعمل على تفتيح المناطق الحساسة الغامقة وتعمل أيضا على شد الجسم وتساعد أيضا على تفتيح البشرة والهالات السوداء وتخلص الجسم من التجاعيد والترهلات فلا تترددى أن تدخلى هذه الوصفة إلى روتين العناية بالجسم فالوصفة المغربية صحية وآمنه على الجلد. مكونات خلطة مغربية لتبييض الجسم أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون الترمس

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صودا الخبز

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الطحينة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الدقيق

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البارد طريقة عمل خلطة مغربية لتبييض الجسم فى البداية قومى بوضع إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الدقيق وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البارد وعصير الليمون فى وعاء ثم قومى بالمزج.

وبعد ذلك ضيفى النشا ومطحون الترمس وصودا الخبز والسكر والطحينة ثم إخلطى كل هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس وتصبح الخلطة المغربية جاهزة للإستخدام.

وبعد ذلك قومى بتنظيف الجسم بالماء الدافئ ثم جففيفه جيدا، وبعد ذلك قومى بتطبيق الخلطة المغربية على الجسم كله وفى المناطق الداكنة.

ثم إتركى الخلطة المغربية على الجسم خمسة وأربعون دقيقة، وبعد ذلك إغسلى الجسم بالماء الفاتر وكررى هذه الخطوة ثلاثة مرات فى الأسبوع.

وبعد أربعة أسابيع سوف تلاحظين تبييض وتفتيح الجسم ويصبح ناعم وخالى من التصبغات أو البقع بإستخدام الوصفة المغربية الرائعة والجبارة. عمر شويل - جدة الخلطة المغربية الرهيبة لتفتيح وتبييض جسم العروسة كله وتقشيره من الجلد الميت والبقع الداكنة - ثقفني طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل بطريقة سهلة وسريعة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة المغربية الرهيبة لتفتيح وتبييض جسم العروسة كله وتقشيره من الجلد الميت والبقع الداكنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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