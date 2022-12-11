أضرار خدش التيفال.. هل فيه حل ولا لا؟

أضرار خدش التيفال، إن التيفال هو مادة تتميز باللون الأسود كما أنها غير لاصقة ويتم وضعها على الأوعية حتى لا يلتصق الطعام بهذه الأواني، كما أنها تتميز بسهولة التنظيف وتساعد في تسوية الطعام، وبالرغم من جميع هذه المميزات ولكن عند خدش هذه الطبقة تنتج الكثير من الأضرار حيث أنها من المواد الخطيرة جدا والتي تؤثر بشكل سلبي على الصحة.

أضرار خدش التيفال

يجب الحرص عند غسل واستخدام أواني التيفال، حيث أن لها العديد من الآثار الجانبية التي تؤثر على صحة الإنسان وسوف نوضح فيما يلي الأضرار الصحية التي تنتج عن خدش التيفال:

الإصابة بمرض السرطان وينتج ذلك نتيجة التسمم بالمعادن المتحولة الخطيرة وكذلك زيادة الفرصة للإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ومنها الزهايمر.

ينتج عن خدش التيفال الكثير من الغازات السامة التي تسبب التهاب الكبد كما ينتج عنها زيادة مستوى هرمون الغدة الدرقية بشكل كبير مما ينتج عنه اختلال التوازن الهرموني.

بالنسبة للمرأة الحامل فيتم ولادة أطفال يتميزون بحجم أقل من الطبيعي وفي بعض الأحيان يتسبب في حدوث تشوهات خلقية.

يتسبب خدش التيفال في حدوث العقم والإصابة بأمراض ضعف المناعة وذلك بسبب امتصاص كمية كبيرة من السموم.

علاج خدش الحلل التيفال

لم يتوصل إلى الآن لعلاج خدش حلل التيفال فعند حدوث ذلك يجب التخلص من الحلل على الفور حتى لا تتأثر الصحة بالسلب ولكن هناك بعض النصائح التي تساعد على عدم خدش الحلل ومنها:

قبل استخدام الأواني للمرة الأولى يجب إضافة نصف ملعقة صغيرة من الزيت بها وتحريكها في كافة الاتجاهات.

الحرص على أن تكون النار هادئة دائما عند طهو الطعام وعدم استخدام ملاعق معدنية بل يتم استخدام ملاعق من الخشب حتى لا يتم خدش التيفال.

عدم تسخين حلل التيفال وهي خالية من الطعام كما يجب الابتعاد عن طش التقلية بها.

ذكرنا في هذا المقال أضرار خدش التيفال، هناك بعض الخبراء الذين ينصحون باستخدام أواني السيراميك بدلا من التيفال ولكن عند الاضطرار لاستخدام التيفال يجب الابتعاد عن تسخين الأواني على نار عالية حيث أنها تصبح سامة في هذا الوقت وعند خدشها يجب التخلص منها واستخدام أواني أخرى للمحافظة على الصحة.