”كأنها بلحمة”.. كفتة العدس الاقتصادية بخطوات بسيطة وسهلة والطعم خرافي

مع غلاء الأسعار تزايد البحث عن أطعمة مميزة وشهية وغير مكلفة بدون استخدام اللحوم و الدواجن و الأسماك وأهم هذه الوصفات هي كفتة العدس الاقتصادية، تعتبر هذه الوصفة وجبة متكاملة تحتوي على البروتين والنشويات والفيتامينات وغير مكلفة في ظل غلاء الأسعار، تحتوي علي العدس البني الذي لديه عناصر غذائية هامة لبناء الجسم، وهذه الوصفة سهلة الإعداد في المنزل.

كفتة العدس الاقتصادية

العدس البني هو العدس المستخدم في أشهر الوجبات في مصر الا وهو الكشري، فالعدس البني له دور هام ومذاق مميز في وجبة الكشري، ولكن للتجديد يجب دخول العدس في وجبات أخرى نظرا لقيمته الغذائية ومع غلاء الأسعار أرادت الناس استبدال اللحوم والدواجن والأسماك بعناصر أخرى مفيدة فلا يوجد أنسب من العدس لاستخدامه لعمل افضل كفتة.

إعداد كفتة العدس

يمكن إعداد كفتة العدس في المنزل بكل سهولة ويسر باستخدام الخطوات التالية:

المكونات

نصف كيلو من العدس البني.

2 حبة بطاطس مسلوقة.

حزمة بقدونس مقطعة.

كزبرة خضراء مقطعة بمقدار حزمة.

2 حبة بصل.

كيس توابل كفتة الحاتي.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل اسود.

حفنة من الكمون.

5 فصوص من الثوم المهروس.

طريقة التحضير

ننقع كمية العدس في ماء دافئ قبل السلق بساعة.

نسلق العدس حتى تمام النضج.

نضع العدس في محضر الطعام ونضع معه البقدونس والكزبرة والبصل والثوم والبطاطس المهروسة وكيس توابل كفتة الحاتي و نفرمهم جيدا معا حتى نحصل على قوام الكفتة.

بعد ذلك ضعي الملح والفلفل الأسود والكمون.

تشكل الكفتة على شكل كرات او على شكل أصابع.

تحمر الكفتة في زيت غزير حتى تأخذ اللون الذهبي.

توضع الكفتة في طبق ومعها قطعة من الفحم المشتعل في ورق فويل حتى نحصل على طعم الشواء.

تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على طريقة عمل كفتة العدس الاقتصادية البديلة للكفتة العادية في ظل غلاء الأسعار باستخدام مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالبروتينات، فيتامينات و نشويات مفيدة لأطفالنا وبناء أجسادهم، وهي وصفة اقتصادية سهلة وبسيطة يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة و يسر.