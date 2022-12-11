نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والحليب لبشرة صافية ستعتمديه في روتينك اليومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم النشا والحليب من أكثر الوصفات الطبيعية التي تمد البشرة بالكثير من الفوائد مما جعل أصبح يوجد اقبال كبير على استخدامه من قبل الكثير من الفتيات، ومن أهم فوائده تفتيح البشرة بشكل ملحوظ والتخلص من البقع الداكنة، بالإضافة إلى إعطائها الترطيب اللازم لها كما يعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد.

كريم النشا والحليب

الاستمرار على استخدام كريم النشا والحليب يعطي نتائج جيدة في محاربة التجاعيد وعلامات التقدم في السن، ويجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية، وطريقة استخدامه سهلة وبسيطة ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وذلك كالآتي:

كريم النشا والحليب وزيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة بشكل كبير، وإضافة زيت اللوز إليهم يساعد على التفتيح أيضًا ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة واحدة من اللبن المجفف.

قطرات من زيت الزيتون.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التطبيق

نحضر وعاء ونضع به المكونات الجافة أولًا وهى النشا والحليب المجفف.

بعدها يضاف لهم زيت الزيتون وزيت اللوز ويتم تقليب المكونات مع بعضها جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

يوضع الخليط على البشرة ويترك مدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد أن يجف الكريم يغسل بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج لابد من الاستمرار على استخدام الكريم مرتين بالأسبوع.

كريم النشا والحليب والعسل

هذا الكريم له تأثير كبير في تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار ويعمل على توحيد لون البشرة ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة واحدة من الحليب.

ملعقة صغيرة واحدة من العسل الطبيعي.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التطبيق

توضع جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا حتى يتم الحصول على خليط كريمي.

يطبق الكريم على الوجه ويوزع عليه بالكامل.

يترك على الوجه لمدة ربع ساعة وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

يفضل استخدام كريم مرطب بعد إزالته.

يمكن استخدام الكريم مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج جيدة.

في نهاية مقال كريم النشا والحليب ذكرنا أكثر من وصفة يمكن من خلالها استخدام الكريم مع تحقيق أفضل النتائج، وذكرنا مكونات وطريقة تحضير كل وصفة منهم لكي يتم تحضيرها بشكل دقيق لتحقيق أفضل النتائج الفعالة عند الاستمرار على الاستخدام