نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 طرق مضمونة لعمل ماسك لتبييض الوجه وإزالة البقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة البشرة الصافية البيضاء حلم الملايين ولحسن الحظ يمكن تحقيق ذلك باستخدام ماسك لتبييض الوجه وإزالة البقع حيث أثبت هذا الماسك السحري قدرته الرهيبة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والندبات وآثار الحبوب المزعجة التي تعجز بعض الكريمات الكيميائية على حلها، احرصي على اتباع هذه الوصفات البسيطة وستلاحظين الفرق من أول استعمال.

ماسك لتبييض الوجه وإزالة البقع

ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة تطبيق بعض الوصفات الطبيعية، الغنية بالمغذيات التي تضمن الحصول على بشرة ناصعة البياض صافية خالية من البقع.

ماسك حليب اللوز والليمون والبيض

ثلاثي جبار قادر على حل مشاكل البشرة وتفتيحها في أسرع وقت ممكن، وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من حليب اللوز.

عدد بيضة واحدة.

قطرات من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا لضمان تداخل المكونات.

نفرد المزيج على الوجه بالكامل، مع تجنب منطقة أسفل العينين.

يترك لمدة ربع ساعة على الأقل حتى يجف تمامًا.

نغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر، يفضل تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

ماسك العسل وخل التفاح

يعمل على تفتيح البشرة طبيعيًا والتخلص من البقع الداكنة وآثار الحبوب، لتحضير هذه الوصفة عليكِ اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من العسل.

القليل من خل التفاح.

الطريقة

نضع مقدار كل من العسل وخل التفاح في وعاء صغير، ونخلط المكونات جيدًا.

نوزع الخليط على الوجه، ويترك لمدة 15 دقيقة.

نشطف الوجه بالماء الفاتر جيدًا، حتى نتخلص من بقايا الخليط تمامًا.

ماسك البرتقال وجل الصبار

يتميز البرتقال بقدرته الرهيبة على تفتيح البقع الداكنة، وذلك باتباع التالي:

المكونات

3 ملاعق من قشر البرتقال المجفف.

ملعقة واحدة من جل الصبار.

الطريقة

نمزج المكونات السابقة مع بعضها البعض.

نطبق الماسك على الوجه بالكامل، ويترك لمدة 30 دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر.

وبهذا يكون قد تم التعرف على ماسك لتبييض الوجه وإزالة البقع بمكونات طبيعية اقتصادية بسيطة متوفرة في البيت، سواء بتطبيق ماسك حليب اللوز والبيض أو ماسك البرتقال وجل الصبار أو ماسك العسل وخل التفاح.