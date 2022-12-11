نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ بسكويت شاي للفطار بطريقة ناجحة وسريعة ومكونات اقتصادية وبطعم دايب دوب في المقال التالي
المقرمشات هي أولى السناكس التي تنجذب إلى تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار، حيث يوجد هناك العديد من الانواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت الفانيليا وبسكويت الشيكولاتة وبسكويت الشاي السادة بدون اي حشوات او إضافات، ويعد بسكويت الشاي من الذ واشهى وأبسط أنواع البسكويت التي يمكننا تناولها مع الكثير من المشروبات التي تقبلين عليها مثل الشاي او الحليب او القهوة وغيرها من المشروبات الاخرى ويمكننا تناول البسكويت في وجبات الإفطار لانه خفيف ويمكننا تناولن كسناكس بين الوجبات لذلك لابد من خلو البيت منه، ونلاحظ البعض من السيدات والاطفال يقومون بشراء البسكويت من المحلات التجارية التي تعمل على تقديمه على شكل عبوات ولكن تلك العبوات تحتوي على مواد حافظة تعمل على الضرر بصحتنا وتسبب لنا العديد من الامراض المختلفة لذلك علينا بالمحافظة على صحتنا وعلى صحة أطفالنا عن طريق تناول المأكولات الصحية التي لا تسبب لنا اي مرض.
مكونات عمل بسكويت الشاي
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد من من السمنة.
- كوب واحد من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- حبتان إثنان من البيض.
طريقة عمل بسكويت الشاي
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به ثلاث أكواب من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وعليكي بتقليب المكونات ببعضها جيدا.
- بعد ذلك عليكي بإضافة كوب واحد ونصف من الحليب السائل تدريجيا مع كوب واحد من السكر وعليكي بخلط المكونات جيدا مرة اخرى.
- بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من السمنة مع حبتان إثنان من البيض وعليكي بعجن هذه المكونات جيدا ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على عجينة طرية.
- اتركي العجينة حتى ترتاح قليلا ثم قومي بتشكيلها على حسب رغبتك ثم احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وعليكي برص العجينة التي قومنا بتشكيلها وعليكي بإدخال تلك الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج.
- بعد وصول صينية البسكويت إلى اللون الذهبي عليكي بإخراجها وعليكي بتناولها بالذ وأشهى طعم ممكن.
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