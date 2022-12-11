نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعي عيون الباندا.. كريم منزلي للهالات السوداء سيبهرك من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة الهالات السوداء من أكثر مشاكل البشرة التي تواجه الكثير من الفتيات والتي يصعب التخلص منها، ويوجد بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير قوي في التخلص منها ويمكن إضافة بعض المواد مع بعضها وتحضير كريم منزلي للهالات السوداء يمكن الحصول منه على نتيجة جيدة عند الاستمرار على استخدامه.

كريم منزلي للهالات السوداء

يوجد بعض الكريمات الطبيعية التي تعطي فاعلية كبيرة في التخلص من الهالات السوداء ومنها الآتي:

كريم زيت اللوز وفيتامين E

يعمل زيت اللوز على تفتيح البشرة بشكل كبير، كما يعمل فيتامين E على تغذية المنطقة المحيطة بالعين لكي يقضي على الهالات السوداء، ويتم استخدام الكريم كالآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من زيت اللوز.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الفازلين الطبي.

2 كبسولة من فيتامين E.

طريقة التطبيق

نحضر علبة زجاجية صغيرة وجافة ونضع بها الفازلين وزيت اللوز وفيتامين E ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نضع العلبة في الثلاجة ولا نخرجها إلا عند الاستخدام فقط.

يتم استخدام الكريم مرة واحدة في اليوم قبل الخلود إلى النوم، وذلك من خلال تطبيق طبقة رقيقة من الكريم على منطقة حول العين بأطراف الأصابع برفق.

يغسل الوجه بالماء الفاتر في صباح اليوم التالي للتخلص من الكريم.

كريم زيت الورد والكاموميل

يعمل زيت الورد على تفتيح البشرة ويساعد زيت الكاموميل على منع حدوث الخطوط الرفيعة في هذه المنطقة ويتم استخدام الكريم كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الكاموميل.

3 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

6 نقط من زيت الورد.

طريقة التطبيق

نحضر علبة زجاجية نظيفة ونضع بها كل من الفازلين وزيت اللوز وزيت الكاموميل.

نقلب المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتم الحصول على خليط كريمي.

يوضع الكريم في الثلاجة ولا يخرج منها إلا عند الاستخدام.

يتم استخدام الكريم مرة واحدة في اليوم قبل النوم، ويتم غسله عند الاستيقاظ مباشرة.

في نهاية مقال كريم منزلي للهالات السوداء ذكرنا بعض المواد الطبيعية التي يتم تحضيرها على صورة كريم يمكن استخدامه بشكل يومي في منطقة العين للتخلص من الهالات السوداء والخطوط الرفيعة تحت العين لمظهر أكثر نضارة وإشراقة.