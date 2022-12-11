نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين بدون مواد كميائية ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكي عزيزتي المرأة طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين بمكونات اقتصادية بسيطة متوفرة في البيت، تغنيكِ عن استخدام المواد الكيميائية الضارة التي تلحق ضررًا بالغًا بالشعر علاوة على التكلفة الباهظة، لذا وجب التنويه عن بعض العلاجات المنزلية الفعالة لفرد الشعر المجعد، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين

تظل مشكلة الشعر الخشن من المشاكل المؤرقة التي تشغل تفكير النساء، ولحسن الحظ هناك العديد من الوصفات الطبيعية البديلة للكيراتين القادرة على فرد الشعر، مهمًا كانت درجة خشونته.

ماسك البيض ودقيق الأرز لفرد الشعر

يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه طبيعيًا، ويمنحه العناصر الغذائية التي يحتاجها، وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

عدد بيضة واحدة.

4 ملاعق من دقيق الأرز.

مقدار ½ كوب من الحليب.

الطريقة

نخفق البيض جيدًا، ثم نضيف مقدار كل من الدقيق والحليب.

نقلب المكونات مع بعضها جيدًا، حتى تتداخل تمامًا.

نبدأ بتوزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

يترك لمدة ساعة لضمان الوصول إلى النتيجة المثالية.

نغسل الشعر بالشامبو الملائم جيدًا للتخلص من بقايا الخليط، وستلاحظين الفرق من أول استعمال.

ماسك النشا وحليب جوز الهند

يعمل هذا المزيج السحري على فك تشابك الشعر وترطيبه بمكونات اقتصادية بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

3 ملاعق من النشا.

كوب ونصف من حليب جوز الهند.

الطريقة

نضع المكونات السابقة في وعاء عميق على نار هادئة، مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نرفع الوعاء من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

نوزع المزيج على الشعر الجاف، ويترك لمدة ساعة كاملة.

نغسل الشعر بالطريقة المعتادة، يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين مع توضيح بعض الوصفات الطبيعية ذات الفعالية العالية التي تضمن الوصول إلى النتيجة المرجوة في أسرع وقت، سواء بتطبيق ماسك البيض ودقيق الأرز أو ماسك النشا وحليب جوز الهند.