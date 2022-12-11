نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هديتي لكل العرايس.. فرد الشعر المجعد طبيعيا وحافظي عليه سيصبح كخيوط الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر المجعد طبيعيا هي إحدى العناوين البارزة التي تصدرت قوائم البحث خلال الآونة الأخيرة، حلم الشعر الناعم أصبح ممكن مع تطبيق بعض الخلطات الطبيعية البسيطة الغنية بالمغذيات التي تعمل على فرد الشعر الخشن وتعيد له الحيوية وتجعله انسيابي جميل، دون الحاجة إلى كريمات الفرد الكيميائية الضارة التي تدمر الشعر على المدى البعيد.

فرد الشعر المجعد طبيعيا

يمكنكم الحصول على شعر أملس ناعم طبيعيًا بعيدًا عن الطرق الكيميائية الضارة التي تدمر بصيلات الشعر وتفقده حيويته.

حليب جوز الهند

أشاد الكثيرون بفعالية حليب جوز الهند في زيادة ترطيب الشعر، إضافة إلى دوره في حماية فروة الرأس من العدوى والفطريات الضارة.

المكونات

كوب واحد من حليب جوز الهند.

2 ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة في وعاء عميق مع بعضها جيدًا.

يفضل وضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى يكون طبقة دسمة على الوجه.

نوزع المزيج على الشعر، مع مراعاة تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة لمدة 10 دقائق.

يفضل وضع منشفة رطبة دافئة لمدة نصف ساعة، لضمان الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدًا وتمتعي بشعر ناعم كالحرير.

البيض وزيت الزيتون

خليط مثالي غني بالمغذيات والعناصر التي تعيد للشعر حيويته ونعومته، لتطبيق هذه الوصفة عليكِ إتباع التالي:

المكونات

عدد 2 بيضة.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

الطريقة

نخفق البيض جيدًا، ونضيف إليه مقدار زيت الزيتون.

نقلب المكونات مع بعضها البعض.

نبدأ في توزيع الخليط على الشعر، مع مراعاة تمشيط الشعر باستخدام مشط واسع الأسنان، لضمان وصول الخليط إلى كل أجزاء الشعر.

نغطي الشعر بقبعة الاستحمام، ويترك لمدة 45 دقيقة.

نغسل الشعر باستخدام الشامبو المناسب والبلسم.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، لضمان الحصول على شعر ناعم لفترة طويلة.

في نهاية مقال فرد الشعر المجعد طبيعيا حيث تم توضيح الكثير من الوصفات الفعالة القادرة على حل مشاكل الشعر المجعد، والحصول على شعر ناعم كالحرير، سواء بتطبيق وصفة حليب جوز الهند أو بتطبيق وصفة البيض وزيت الزيتون الرهيبة.