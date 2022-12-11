نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين والملح الرهيبة لإزالة شعر الوجه الزائد نهائياً بدون ألم وبمسحة واحدة في المقال التالي
يعد شعر الوجه من أكبر المشاكل التي يعاني منها جميع السيدات والفتيات فكلا منهم ترغب في إزالته لأن من المعروف أن الشعر يكون له تأثير سلبي على الوجه فهو غالبا يجعل البشرة سمراء وتكون داكنة اللون، لذلك تريد أي فتاة أن تزيل شعر الوجه ولكن بطريقة سهلة لا تتسبب في وجود أي ألم فنجد أغلبية الفتيات يستخدمونه الخيط وكذلك الشمع في إزالة شعر الوجه فهذه الأشياء تعمل على إزالته بالفعل ولكن يكون لها أضرار جانبية ومن ضمن هذه الأضرار هي أنها تترك آثار غير مرغوب فيها على البشرة مثل الحبوب أو ظهور بقع حمراء على البشرة بعد الإستخدام، وغير ذلك فأن هذه الأشياء تتسبب في وجود ألم شديد عند إزالة الشعر وكذلك نجد عدد من الفتيات يلجأون إلى إستعمال الشفرات فهي تساعد أيضا علي ذلك ويكون لها دور كبير جدا في إزالة الشعر ولكن بعد مرور عدة أيام قايلة قد يظهر الشعر مرة أخرى لذلك يفضل عدم إستخدامها، ولكن من أفضل الإستخدامات التي تكون مفيدة على البشرة وتناسب جميع الأنواع هي الخلطات الطبيعية فقد تعمل الخلطات على إزالة الشعر وبشكل نهائي وفي نفس الوقت قد تعالج هذه الخلطات جميع مشاكل البشرة، لذلك تبحث الفتيات عن أفضل خلطة يكون لها القدرة على ذلك فنجد أن خلطة الفازلين لها تأثير قوي ومفعول مدهش في التخلص من شعر الوجه نهائيا وبدون ألم أو تكلفة أو وجود آثار سلبية.
مكونات خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه
- نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد.
- ثم قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند ونصف ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون.
- ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها ثم نضعها علي البشرة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم التدليك على الوجه لإزالة الخلطة وللتخلص من الشعر ثم يتم غسله بإستخدام الماء البارد ونقوم بوضع كريم مرطب.
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