بطريقة مطاعم تركيا أصنعي الفطائر التركية القطنية بمكونات سهلة وبطعم شهي وجنان

الفطائر التركية تناسب أى وجبة من وجبات الوجبات وهى نوع مميز من الفطائر وتعتبر الفطائر التركية نوع من أنواع المعجنات التى تصنع من العجين ويتم حشوها بأنواع كثيرة من الحشوات مثل الجبن مع الزيتون والفلفل الأخضر والطماطم والخضار مثل السبانج وأيضا يمكن حشوها باللحمة المفرومة والدجاج والشاورما، وفى بعض الأحيان يمكن حشوها بمكونات حلوة أو يمكن وضع الشربات أو العسل الأبيض على الفطائر التركية، والتى تحتاج إلى بعض المواد المتوفرة كل يوم فى المطبخ مثل الدقيق والحليب البودرة وزيت الزيتون والملح والسكر والماء فهذه المكونات إقتصادية لأن أسعارها بسيطة فى متناول الجميع، والفطائر التركية من الوجبات السريعة التى يمكن تحضيرها بسهولة فى أى وقت من أوقات اليوم، ويمكن أن تقوم السيدات بعمل الفطائر التركية لتقديمها لأفراد عائلتها فى وجبة الغذاء بجانب طبق من المكرونة وطبق من سلطة الطحينة، ويمكن تقديم الفطائر التركية بالجبنة فى وجبة الإفطار مع كوب الحليب الساخن أو كوب الشاى، ويمكن تقديمها أيضا على مائدة العشاء نظرا لأنها خفيفة وسهلة وسريعة الهضم، وهى من الفطائر المفيدة للجسم لأنها تعطيه الطاقة، وتقوى العضلات.

مكونات عمل الفطائر التركية

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة الجافة

الجبن والزيتون والفلفل الأخضر

طريقة عمل الفطائر التركية