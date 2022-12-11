بكل أسرار المحلات طريقة عمل الليمون المخلل المعصفر في المنزل بطعم رهيب

الليمون من الثمار التى لا نستطيع الإستغناء عنه يوميا فى المطبخ حيث أن الليمون يعطى نكهة وطعم مختلف ومميز للأكلات حيث أن الليمون يضاف إلى السلطة الخضراء وسلطة الطحينة وإلى تتبيلة الأكلات المشوية ويضاف أيضا إلى السمك فالليمون يتميز بطعم ومذاق لاذع وحامض محبب لدى الكثير عند الناس، والبعض يفضل تناول عصير الليمون فى فصل الصيف في أيام الحر الشديد حيث أنه يعمل على الإرتواء حيث يتم تخليل قطع الليمون مع بعض المكونات المتوفرة لديكى فى كل مطبخ يوميا مثل حبة البركة وورق اللورا والثوم المقطع والعصفر وزيت الزيتون والملح والخل الأبيض فالليمون المخلل يتوسط الأكلات المختلفة على مائدة الطعام حيث يمكن وضع الليمون المخلل على مائدة الإفطار مع الفول والباذنجان والبيض المقلى، وأيضا يمكن وضعه على مائدة الغذاء بجانب اللحمة والفراخ والمحشى والخضار حيث الليمون المخلل من الأطباق فاتحة للشهية، والليمون له الكثير من الفوائد لصحة الإنسان لإحتوائه على الفيتامينات التى تقوى المناعة وتحمى الجسم من الفيروسات والميكروبات وتحميه أيضا من نزلات البرد، والليمون يعمل على علاج السعال والتهاب الحلق، ويستخدم الليمون فى وصفات طبيعية لتبييض وتفتيح البشرة والجسم ويعمل على تغذية البشرة ويزيل الهالات السوداء، والبقع والتصبغات الداكنة، وسوف نعرض فيما يلى طريقة عمل مخلل اليمون بطريقة تحضير سهلة وسريعة، ولا يفضل شراء برطمان مخلل اليمون من المحلات لأن لا نضمن نظافة ولا طريقة عمله ومضاف إليه بعض المواد الحافظة والنكهات الضارة التى تسبب للجسم الضرر وتصيبه ببعض الأمراض.

مكونات عمل الليمون المخلل

كيلو واحد من الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من حبة البركة

كمية من ورق اللورا

كمية من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العصفر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاث حبات من الثوم المقطع

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

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طريقه عمل مخلل الليمون