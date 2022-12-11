طريقة طبيعية وصحية لصبغ الشعر باللون البني الجذاب بمكونات من منزلك وبدون أضرار

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صبغ الشعر باللون البنى من الألوان الجذابة المناسبة لكل الفتيات والسيدات، والعديد من الفتيات وخاصة المقبلين على الزواج يحبون التغيير من شكلهم حتى يشعرون بالراحة والثقة بالنفس، وسوف نعرض إليكى فيما يلى مكونات وطريقة عمل صبغة منزلية تحتوى على مواد طبيعية وخالية من أى مواد كيميائية ضارة بالشعر مثل الكاكاو الخام والكركم والقهوة والزبادى وزيت جوز الهند فهذه المواد موجودة يوميا فى كل منزل وأيضا متوفرة فى جميع المحلات بأسعار بسيطة ورمزية فالصبغة الطبيعية أفضل من إستخدام صبغة جاهزة لأن بها عناصر كيميائية تسبب فى هيشان الشعر وتساقط وتلف الشعر وتسبب فى ظهور الشعر الأبيض بكثرة، والبعض يلجأن إلى صبغ الشعر فى مراكز التجميل ويعتقدون بأنها الأفضل والأضمن للشعر، ولكن هذا إعتقاد خاطئ فكل هذا مضر بصحة وبصيلات الشعر ويكلف الكثير من الأموال فالوصفة التى نقدمها إليكى تساعد على صبغ شعرك باللون البنى وتجعل الشعر جميل وجذاب وهذه المكونات تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته وتحافظ هذه الوصفة على لمعان وصحة الشعر، وتقوى جذور الشعر فهذه الوصفة تحضيرها سهل وبسيط لا يحتاج إلى وقت. مكونات وصفة صبغ الشعر باللون البنى ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو الخام

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الحليب السائل طريقة عمل وصفة صبغ الشعر باللون البنى بداية قومى بتنظيف شعرك للتخلص من الزيوت والكريمات ثم تجفيفه بشكل جيدا، وبعد ذلك قومى بتمشيط الشعر وتقسيمه إلى أجزاء متساوية.

وبعد ذلك قومى بتحضير وعاء ثم ضعى فيه الكاكاو الخام والكركم والقهوة والزبادى وزيت جوز الهند ثم إخلطيهم جيدا.

ثم قومى بإضافة جل الصبار وزيت اللوز والحليب السائل ثم إمزجى كل هذه العناصر مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط متجانس وتصبح وصفة صبغ الشعر باللون البنى جاهزة.

وبعد ذلك قومى بلبس قفازين فى اليد ثم إبدئى بتوزيع الصبغة على الشعر كله من الجذور وحتى الأطراف.

ثم قومى بتغطية الرأس بكيس ثم إتركيها لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين، وبعد مرور الوقت قومى بغسل الشعر بالماء الفاتر.

ثم جففى الشعر وسوف تلاحظين الشعر أصبح بلون بني جميل وجذاب بإستخدام تلك الوصفة الرائعة والمكونة من مواد طبيعية وآمنه. عمر شويل - جدة طريقة طبيعية وصحية لصبغ الشعر باللون البني الجذاب بمكونات من منزلك وبدون أضرار - ثقفني طريقة التقديم على تمويل منصة سلفة 5000 ريال للتمويل الشخصي 1444

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