نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية وسريعة أصنعي فطائر الجبنة الاقتصادية بمقادير مظبوطة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي
فطائر الجبنة اللذيذة والرائعة هشة مثل القطن بمكونات إقتصادية وبسيطة متوفرة فى كل مطبخ فهى فطائر سورية وإنتشرت فى مصر فهى من المعجنات الطرية التى يتم حشوها بالجبنة والبقدونس، وعجبنة فطائر الجبنة تحتاج إلى الدقيق والزيت والملح والخميرة البيرة والسكر والحليب البودرة، ويمكن تحضيرها فى البيت على الفطور وعلى العشاء مع كوب الشاى أو كوب الحليب الساخن، ويمكن تغير الحشوة مثل اللحمة المفرومة والدجاج أو الخضار ويمكن حشوها بحشوات حلوة مثل الشيكولاتة فهى تتميز بطعمها الشهى ومذاقها الرائع إضافة إلى فوائدها المتعددة لأن الجبنة غنية بالفيتامينات المتنوعة، وتحتوي على الكثير من المعادن مثل الحديد والفسفور والكالسيوم والبروتينات فكل هذا يزيد الجسم صحة ويعطيه الطاقة والنشاط ويقوى المناعة ويهاجم الميكروبات والفيروسات، وعجينة الفطائر تحتوى على النشويات التى تمد الجسم بالحيوية وتغذى خلايا الجسم، ولا يفضل تناول فطائر الجبنة من المطاعم أو الفطائر الجاهزة لعدم نظافتها فيمكن أن تسبب الأمراض وتضعف الجسم، وسوف نعرض إليكى طريقة تحضير فطائر الجبنة بطريقة سهلة وبسيطة، وتفضل الأمهات أن تضع فطائر الجبنة فى لانش بوكس المدرسة لنا لها قيمة غذائية عالية جدا للأطفال.
مكونات عمل فطائر الجبنة
- أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخميرة البيرة
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة
- إثنين كوب كبير الحجم من الماء الدافئ
- ربع كوب صغير الحجم من الزبادى
الحشوة
- الجبنة والبقدونس الأخضر
طريقة عمل فطائر الجبنة
- بداية قومى بوضع الدقيق مع السكر والملح والخميرة البيرة والحليب البودرة فى وعاء العجن ثم يتم تشغيل العجان، وبعد ذلك ضيفى الماء الدافئ والزبادى.
- مع الإستمرار فى العجن حتى تتكون لديكى عجينة متماسكة وأخيرا ضيفى زيت الزيتون وقومى بالعجين حتى لا تلتصق عجينة الفطائر فى اليد ثم غطيها وإتركيها فى درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة ونصف.
- وبعد ذلك تلاحظين تخمر عجينة الفطائر ثم إبدئى بتقطيع عجينة الفطائر إلى كرات متوسطة ثم قومى بتفتيت الجبنة مع البقدونس الأخضر ثم مدى العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم ضعي بها كمية من الجبنة.
- ثم أثنى الطرف الأخر على الحشوة مع غلق الأطراف جيدا ثم قومى برص فطائر الجبنة فى صينية مدهونة بالزيت.
- ثم إدخليها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن تأخذ اللون الذهبى ثم قدميها فى طبق التقديم وبألف هنا.
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