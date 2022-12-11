طريقة عمل البيتي فور اللذيذ والشهي في المنزل بطريقة أفضل من محلات المخبوزات

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يعتبر البيتي فور من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المنتشرة والمشهورة في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي ورائحتها الشهية واللذيذة والمحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما أن البيتي فور يفضل صنعها في جميع المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر البيتي فور أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر كما أنه من مظاهر الاحتفال بالافراح لدي غالبية الشعب المصري بشكل كبير، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل البيتي فور في المنزل والتي تختلف عن بعضها البعض وذلك من الناحية السليمة والصحية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من محلات المخبوزات والحلويات، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها بطريقة سهلة وبأقل تكلفة ممكنة وجهد وذلك لعمل أحلي بيتي فور لذيذ وشهي. طريقة عمل البيتي فور ومكوناته المكونات كيلو من الدقيق.

كيلو إلا ربع من الزبدة الباردة.

كوب من السكر البودر.

50 جرام كاكاو خام.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى، وفارم سله اللون، أو جوز هند، أو مكسرات. طريقة التحضير يتم إحضار طبق عميق ونضع به الزبدة الباردة والسكر البودر الذى يتم نخله ثم نضبه بالمضرب الكهربائي جيدا حتي تكون قوامه مثل الكريمة.

ثم نضيف إليه البيض والفانيليا ويتم خفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف اليه الدقيق المنخول مع رشه من الملح ويتم تقليبهم جيدا باستخدام الأيدي أو ملعقة لكى تتماسك العجينة.

ملحوظة : يجب عليكى أن تستخدمي دقيق حلويات.

يتم بدء تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة وبعد ذلك يجب علينا أن نضع هذه العجينة في الثلاجة لكى ترتاح لمدة عشرة دقائق.

وبعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها في كيس حلواني ويتم أحضار صينية ونضغط على كيس الحلواني لتعطينا أشكال البيتي فور الصغيرة والجميلة.

وبعد ذلك يتم دخول الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تعطينا اللون الذهبي المفضل لدى كثيرا من الناس.

وبعد أخراجها من الفرن يجب علينا أن نزينها بالأشكال الجميلة والمختلفة أو يتم تزين البيتي فور بالشكولاته، أو الفارم سله، أو جوز الهند.

ثم نحضر طبق فيه بيتي فور بجميع أشكاله المتنوعة لتقديمه لأسرتك. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتي فور اللذيذ والشهي في المنزل بطريقة أفضل من محلات المخبوزات - ثقفني طريقة التقديم على تمويل منصة سلفة 5000 ريال للتمويل الشخصي 1444

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