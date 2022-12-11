الهريسة السورية المرملة على أصولها بطريقة ناجحة 100% وبطعم لذيذ أول مرة تدوقيه

تعتبر الهريسة السورية من ألذ وأشهي أنواع الحلويات والتي تشتهر بكثرة في معظم الدول العربية وبالتحديد في سوريا لذلك هي تعد نوع من أنواع الحلويات الشامية فيوجد غير الهريسة الكثير من الأنواع مثل بلح الشام أو لقمة القاضي أو البقلاوة وغير ذلك العديد، ولكن الهريسة هي من الحلوي التي يكون عليها إقبال كبير حيث أن نجد أغلبية الأطفال والكبار أيضا يكثرون من تناولها نظرا لمذاقها الرائع وقوامها الناعم والرملي، وقد تتميز الهريسة بسهولة تجهيزها وكذلك تتوفر جميع المكونات التي تحتوي عليها في أي مطبخ وبجانب هذا تكون غير مكلفة فالمكونات التي تتطلبها الهريسة هي دقيق السميد والشربات والسكر والسمنة والبيكينج صودا والماء ومكسرات مثل الفستق والبندق وجوز الهند، ومن المعروف أن الهريسة تشبه البسبوسة كثير سواء في الشكل أو الطعم ولكن يكون في إختلاف في المكونات وأن طريقة عمل الهريسة والمقادير التي تحتاجها سوف نقدمها إليكي من خلال مقالنا هذا.

مكونات عمل الهريسة السورية

أربعة أكواب كبيرة الحجم من دقيق السميد.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدى.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج صودا.

كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.

كوبان كبيران من الماء الدافئ.

ربع كوب صغير من الشربات.

كوب واحد كبير من الفستق أو البندق.

مكونات الشربات هي كوبان كبيران من الماء وثلاثة أكواب كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل الهريسة السورية