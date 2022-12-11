نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريسة السورية المرملة على أصولها بطريقة ناجحة 100% وبطعم لذيذ أول مرة تدوقيه في المقال التالي
تعتبر الهريسة السورية من ألذ وأشهي أنواع الحلويات والتي تشتهر بكثرة في معظم الدول العربية وبالتحديد في سوريا لذلك هي تعد نوع من أنواع الحلويات الشامية فيوجد غير الهريسة الكثير من الأنواع مثل بلح الشام أو لقمة القاضي أو البقلاوة وغير ذلك العديد، ولكن الهريسة هي من الحلوي التي يكون عليها إقبال كبير حيث أن نجد أغلبية الأطفال والكبار أيضا يكثرون من تناولها نظرا لمذاقها الرائع وقوامها الناعم والرملي، وقد تتميز الهريسة بسهولة تجهيزها وكذلك تتوفر جميع المكونات التي تحتوي عليها في أي مطبخ وبجانب هذا تكون غير مكلفة فالمكونات التي تتطلبها الهريسة هي دقيق السميد والشربات والسكر والسمنة والبيكينج صودا والماء ومكسرات مثل الفستق والبندق وجوز الهند، ومن المعروف أن الهريسة تشبه البسبوسة كثير سواء في الشكل أو الطعم ولكن يكون في إختلاف في المكونات وأن طريقة عمل الهريسة والمقادير التي تحتاجها سوف نقدمها إليكي من خلال مقالنا هذا.
مكونات عمل الهريسة السورية
- أربعة أكواب كبيرة الحجم من دقيق السميد.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدى.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج صودا.
- كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.
- كوبان كبيران من الماء الدافئ.
- ربع كوب صغير من الشربات.
- كوب واحد كبير من الفستق أو البندق.
- مكونات الشربات هي كوبان كبيران من الماء وثلاثة أكواب كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل الهريسة السورية
- قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به أربعة أكواب كبيرة الحجم من دقيق السميد ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج صودا.
- ثم نقوم بإضافة كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم ويتم تقليب المكونات مع بعضها وبعد ذلك يتم إضافة ربع كوب صغير من الشربات.
- ويتم خلط جميع المكونات مع بعض ثم نضيف تدريجيا كوبان كبيران من الماء الدافئ ونستمر في الخلط للحصول على خليط ناعم ويكون طري.
- ثم قومي بتغطية هذا الخليط ونتركه في الثلاجه حوالي أربع ساعات تقريبا لكي يتماسك الخليط.
- وفي هذا الوقت نقوم بتجهيز الشربات حيث نحضر وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء.
- ونضيف ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من السكر ونتركهم على النار حتى الغليان ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق تقريبا وبعد ذلك يتم رفع الشربات من على النار.
- ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالسمنة وبعد ذلك يتم وضع خليط الهريسة في الصينية.
- ونقوم بدهن وجه الهريسة بالسمنة ونضع الفستق ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد تغيير لونها يتم إخراجها من الفرن ثم نضيف إليها الشربات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهريسة السورية المرملة على أصولها بطريقة ناجحة 100% وبطعم لذيذ أول مرة تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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