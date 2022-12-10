نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بعض المشروبات الشتوية اللذيذة لتدفئة قوية في المقال التالي

طريقة عمل بعض المشروبات الشتوية ، في الشتاء والليالي الباردة والطويلة ومع مشاهده التلفاز نبقي دائما بحاجة إلى مشروب ساخن يقلل من البرد القارس وفي نفس الوقت مذاقه جميل ومميز ومفيد للجسم بطريقة قوية وسوف نتعرف على بعض المشروبات الشتوية اللذيذة التي تعمل على تدفئة الجسم بشكل رائع ، ومن أكثر الأشياء التي تقلق وخاصة في الشتاء هي الأمراض وخاصة الزكام والانفلونزا ولكن اليوم جاءنا أليكم ببعض المشروبات المفيدة جدا لصحتنا وتساعد على التخلص من أعراض البرد ، ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل مشروبات ساخنة ومميزة مكونات عمل بعض المشروبات الشتوية أول مشروب ساخن هو الليمون والعسل بنكهة النعناع. المكونات كوب من الماء الساخن.

حبة من الليمون.

ملعقة من العسل.

بعض أوراق النعناع الأخضر. نترك كوب الماء الساخن يبرد قليلاً ثم نضع عصير الليمونة وبعض أوراق النعناع الأخضر ونقلب جيداً. بعد نغطي الكوب لمدة خمسة دقائق ثم يحلي بالعسل حسب الرغبة ويشرب بالهنا والشفا. ثاني مشروب الهوت شوكلت يعتبر من المشروبات المحببة لدى الأطفال والكبار بشكل كبير وسوف نتعرف على طريقة تحضير ببساطة وسهولة. مكونات كوبين من اللبن السائل.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

ملعقتين من النوتيلا.

لتزيين مارشيملو. نضع الحليب السائل في وعاء ونضع عليه ملعقتين الكاكاو الخام ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع الوعاء علي نار هادئة ونقلب جيداً ثم نضيف النوتيلا ونقلب أول ما يبدأ الخليط يغلي نقفل النار. بعد ذلك نضع المشروب في كوب التقديم نضع علي وجه المارشيملو وهو ساخن حتي يذوب علي الكوب وهذه الخطوة أختياري. ثالثا مشروب وهو السحلب بالمكسرات يعتبر هذا المشروب من المشروبات التي تساعد على التدفئة وتعطي شعور أيضا بالشبع. مكونات كوبين من اللبن السائل.

ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب .

بعض المكسرات المجروشة .

ملعقتين من السكر. نحضر وعاء ونضع فيه كوبين اللبن ثم نضيف ملعقتين من بودرة السحلب ونقلب علي البارد جيداً. ثم نرفع الوعاء علي نار هادئة ونقلب مع اضافة ملعقتين السكر ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل قليلاً. بعد ذلك نرفع الوعاء من علي النار ونضع المشروب في اكواب التقديم ويزين بالمكسرات وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل بعض المشروبات الشتوية اللذيذة لتدفئة قوية - ثقفني شروط الحصول على دعم المواشي الجديدة بالسعودية مع نزول دعم شهر جمادى الأولى/ شهر ديسمبر 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بعض المشروبات الشتوية اللذيذة لتدفئة قوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.