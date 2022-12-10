خلطات طبيعية فعال لزيادة كثافة الشعر الخفيف ومنع التساقط من أول مرة استعمال، وصفة سهلة لاتباعها من شأنها أن تطيل وتكثف شعرك مع تقليل تساقط الشعر أيضًا ويمكن أن تمنحك هذه الوصفة شعرًا كثيفًا وطويلًا في فترة زمنية قصيرة، كما تعالج مشكلة تساقط الشعر المزمنة التي تصيب غالبية الرجال والنساء، وسنعتمد على مكونات طبيعية أساسية فعالة جدًا في إطالة الشعر وتكثيفه، المكون الأول هو الأرز لأنه يجبر الشعر على التساقط ويساعد على منع تساقط الشعر، بالإضافة إلى الزعتر الطبيعي الذي يبطئ من تساقط الشعر ويحفز نمو الشعر، فإن مشط القرنفل يحفز نمو الشعر ويوقف تساقط الشعر ويعمل على إطالة الشعر

خلطات طبيعية فعال لزيادة كثافة الشعر الخفيف ومنع التساقط

المكونات

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

قليل من الماء.

حبة بصل.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من الزعتر

2 ملعقة كبيرة من الشامبو طبي

طريقة التحضير

للحصول على ماء الأرز المخمر، نضع الكمية المطلوبة من الأرز في وعاء زجاجي، ونضيف كوبًا من الماء البارد، ونغلق الوعاء بإحكام ونتركه يتخمر لمدة 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة خذ بصلة واحدة، وسلقها سلقًا سريعًا، واقطعها إلى قطع متوسطة الحجم مع لبها قبل وضعها في الطبق المخصص. للطبخ، أضيفي الزعتر البري وأوراق القرنفل. إذا كان شعرك رماديًا، يمكنك أيضًا إضافة كوب من حساء السبانخ أو الشاي الأخضر. بعد تصفية الأر ، نضيف أيضًا بعض ماء الأرز المخمر قبل خلط المكونات قليلاً.

إطالة الشعر بالشاي الأخضر

بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة ، فإن الشاي الأخضر يقوي الشعر ويثخنه ويحميه من المشاكل التي قد تؤثر عليه.

الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو تحضير كوب شاي أخضر، وصبه على شعرنا وتركه لمدة ساعة قبل غسله بالماء الفاتر. بالنسبة لوصفة الليمون فهي تحتوي على الكثير من فيتامين سي وفيتامين ب وحمض الفوليك، وكلها مفيدة في تعزيز نمو الشعر وكل ما نحتاجه بما في ذلك زيت جوز الهند وعصير الليمون وكمية قليلة من زيت الزيتونيجب اتباع الخطوات التالية حتى تكون فعالة في تعزيز نمو الشعر نضع هذا الخليط على شعرنا ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقل قبل غسله بالشامبو والماء.