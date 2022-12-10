طريقة عمل الباستا فلورا بكل خطواتها و بمقادير مظبوطة

الباستا فلورا تعتبر من أشهر أنواع الحلويات المعروفة بالأخص في الأرجنتين، واشتهرت بشكل كبير في العديد من البلاد العربية بسبب طعمها اللذيذ، وأصبح يعشقها الكثير منا خاصةً الأطفال، يتم تحضيرها على شكل فطائر صغيرة أو فطيرة واحدة كبيرة، يمكنك تقديمها في الأعياد والمناسبات وبسبب هذا ترغب معظم ربات البيوت في الحصول على أفضل طريقة لتحضيرها داخل المنزل بمكونات بسيطة وغير باهظة الثمن يسهل إعدادها دون بذل جهد كبير في أقل وقت ممكن، لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل الباستا فلورا في السطور القادمة.

طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل

معظم ربات البيوت تبحث عن طريقة بسيطة لإعداد الباستا فلورا في المنزل دون عناء، لذلك سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها مباشرةً فيما يلي:

المكونات:

عدد ٤ أكواب من الدقيق الأبيض.

٤ بيضات.

عدد اثنين كوب من السكر الناعم.

كوب وربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من بيكنج باودر.

رشة ملح.

عدد واحد كوب من مربى الفراولة.

طريقة التحضير: