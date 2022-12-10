نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباستا فلورا بكل خطواتها و بمقادير مظبوطة في المقال التالي
الباستا فلورا تعتبر من أشهر أنواع الحلويات المعروفة بالأخص في الأرجنتين، واشتهرت بشكل كبير في العديد من البلاد العربية بسبب طعمها اللذيذ، وأصبح يعشقها الكثير منا خاصةً الأطفال، يتم تحضيرها على شكل فطائر صغيرة أو فطيرة واحدة كبيرة، يمكنك تقديمها في الأعياد والمناسبات وبسبب هذا ترغب معظم ربات البيوت في الحصول على أفضل طريقة لتحضيرها داخل المنزل بمكونات بسيطة وغير باهظة الثمن يسهل إعدادها دون بذل جهد كبير في أقل وقت ممكن، لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل الباستا فلورا في السطور القادمة.
طريقة عمل الباستا فلورا في المنزل
معظم ربات البيوت تبحث عن طريقة بسيطة لإعداد الباستا فلورا في المنزل دون عناء، لذلك سوف نتحدث عن طريقة تحضيرها مباشرةً فيما يلي:
المكونات:
- عدد ٤ أكواب من الدقيق الأبيض.
- ٤ بيضات.
- عدد اثنين كوب من السكر الناعم.
- كوب وربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- عدد واحد ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من بيكنج باودر.
- رشة ملح.
- عدد واحد كوب من مربى الفراولة.
طريقة التحضير:
- فى البداية يلزم إحضار وعاء متوسط الحجم.
- الخطوة التالية نقوم بخلط مقدار الزبدة مع كمية السكر الناعم جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا ويصبح لون الخليط كريمي فاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كمية البيض واحدة تلو الأخرى، ثم يتم إضافة مقدار الفانيليا، ثم يتم التقليب جيدًا بإستخدام المضرب الكهربائي.
- في وعاء آخر توضع كمية الدقيق، ثم يتم إضافة مقدار البيكنج بودر، ثم يتم إضافة رشة الملح.
- الخطوة التالية نقوم بخلط المكونات السابقة جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما البعض.
- ثم يتم وضع خليط السكر والزبدة على الدقيق، وبعد ذلك يتم التقليب مرة أخرى بواسطة ملعقة خشبية حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- يتم فرد نصف العجينة في صينية مقاس ٢٤مدهونة بالزبدة، ثم فرد مقدار مربى الفراولة بطريقة متساوية مع تجنب الأطراف.
- بعد ذلك نقوم بوضع باقي كمية العجين.
- يتم عمل شرائح طويلة من العجين المتبقي لتزيين وجه صينية الباستا فلورا.
- الخطوة التالية نقوم بوضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية مع مراعاة تشغيل مروحة الفرن.
- فى النهاية تترك لمدة ٢٥ دقيقة حتى تنضج تمامًا ويصبح لونها ذهبي.
- ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقدم بألف هنا.
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