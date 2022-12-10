هتنسف الكرش.. الفازلين والزنجبيل للقضاء على الدهون والترهلات وتخسيس البطن في وقت قياسي

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تعتبر خلطة الفازلين والزنجبيل للكرش والتخلص من دهون الجسم المختلفة هي من أكثر الوصفات فعالية في ذلك، حيث أن الزنجبيل من المشروبات التي ينصح بتناولها أطباء التخسيس والتي تعمل على سد الشهية وإشباع المعدة وبالتالي تقل نسبة الأطعمة التي يتم تناولها وبالتالي ينخفض الوزن الزائد، كما أن كريم الفازلين الطبي يعمل بدور كبير جدًا في إزالة دهون الجسم الزائدة وأي ترهلات، وسنقوم بتقديم طريقة عمل الخلطة وكيفية استخدامها. طريقة خلطة الفازلين والزنجبيل للكرش ودهون الجسم مكونات عمل الخلطة:- ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة من الزنجبيل والقرفة.

عصير ليمون.

عسل أبيض طبيعي. خطوات عمل خلطة الفازلين والزنجبيل للتخلص من الوزن الزائد:- قومي بإضافة المكونات كلها مع بعضها في علبة صغيرة وقومي بتذويبها داخل الميكروويف أو على النار حتى تذوب المكونات كلها وتصبح متجانسة تمامًا.

بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على منطقة الكرش أو أي ترهلات في الجسم ولكن بعد أن يبرد، ابدئي في تدليك المنطقة بيديك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الخلطة على المنطقة لمدة حوالي ساعة ثم قومي بشطفها بماء بارد وجففيها واستمري على استخدامها مرة واحدة من كل يوم. ما هي فوائد الزنجبيل للوزن الزائد؟ يعمل الزنجبيل على ضبط نسبة الكورتيزول في الجسم وهو الهرمون الخاص بالتوتر ومشاعر القلق والاضطرابات النفسية.

كما أنه يعمل على تعزيز حركة الأمعاء وضبطها مما يعمل على تخليص الجسم من أي سموم ومواد ضارة.

يساهم الزنجبيل في خفض احتمالية القلب من الإصابة بالأمراض والمشاكل المختلفة ويوسّع الشرايين.

يحسّن الذاكرة ويعمل على ضبط وظائف المخ ويساعد على التذّكر فهو مفيد للطلاب أثناء المذاكرة.

وأيضًا تعمل على تحسين أداء جهاز الإنسان المناعي حيث أنه يحتوي على نسبة من فيتامين سي. ما هي فوائد الفازلين للجسم؟ يعد الفازلين من أقوى المرطبات التي تعمل على ترطيب الجسم والبشرة والجلد بشكل عام.

كما أنه يعمل على تثبيت شعر الحواجب وأفضل من أي جل يستخدم لتثبيتهما.

يهدئ أي التهابات تعاني منها البشرة أو الجلد ويعالج هذه الالتهابات ويخفي آثارها.

يعالج حروق الجسم والبشرة وخاصة التي تتسبب فيها أشعة الشمس الحارقة. عمر شويل - جدة هتنسف الكرش.. الفازلين والزنجبيل للقضاء على الدهون والترهلات وتخسيس البطن في وقت قياسي - ثقفني بـ6000 ريال كاش أو بالتقسيط إمتلك سيارة تويوتا في السعودية بحالة جيدة

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