خلطة الخميرة المعجزة لتبيض البقع الداكنة في الوجه و الجسم

هناك الكثير من المستحضرات التي يمكن استخدامها من اجل تبيض الاماكن الداكنة في الجسم، ولكن ليس كل المستحضرات تحقق النتيجة الفعالة وسريعة، كما أنها في الغالب تحتوي على مواد كيميائية ضارة قد تسبب الكثير من المشكلات والأضرار، لذلك جئنا لكن من خلال السطور القادمة لنتعرف على أفضل وأهم الوصفات الطبيعية التي تحقق أفضل النتائج السريعة وهي وصفة الخميرة التي تساعد في تبيض الجسم وتوحيد لون البشرة بالشكل المطلوب والعديد من الفوائد الأخرى.

خلطة الخميرة الطبيعية لتفتيح الأماكن الداكنه في الوجه و الجسم

تعتبر الخميرة من المواد الطبيعية التي تدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية والتي تحقق نتائج رائعة وسريعة في تفتيح الاماكن الداكنة والتخلص من الاسمرار، كما أنها لديها أيضًا نتائج واضحة في التخلص من البثور السوداء، والحبوب والتخلص من الدهون الزائدة في البشرة، و العديد من الفوائد الأخرى، وأهم هذه الخلطات هي كالآتي:

وصفة الخميرة مع النشا والحليب لتبيض الجسم

بمكونات بسيطة تتواجد في الكثير من المنازل يمكن تحضير خلطة مميزة تساعد في تفتيح الجسم والتخلص من الاسمرار أو الأماكن الداكنة بكل سهولة، وطريقة الاستخدام تتمثل في الآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من السكر الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين من اللبن الحليب.

طريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة