تعرف على اهم فوائد الكاكاو سوف تتعرف عليها لأول مره مذهله و ستدهشك الفوائد

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تعرف على اهم فوائد الكاكاو، يعد مشروب الكاكاو من المشروبات اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وهو أيضا من المشروبات المفيدة جداً للصحة، وفيما يلي نتعرف على أبرز الفوائد الصحية لمشروب الكاكاو، ومنها مساهمته في الوقاية من أمراض القلب والسرطان، والحفاظ على جمال البشرة وترطيبها وحمايتها من أعراض الشيخوخة وايضا يعد الكاكاو من أحد أكثر النباتات غنى بمضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم الفلافونويد (Flavonoid) والتي لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وخفض مستويات الكولسترول في الدم. فوائد الكاكاو لقلبك و مناعتك حيث أثبتت فوائدها العديد من الابحاث والدراسات ، اشتهر الكاكاو ومنتجات الكاكاو.

ثم قد تعرف بغناها بمركبات الفلافونويد ( Flavanol )التي تعمل عمل مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة ومنع تأكسد الكولسترول في الجسم .

ثم إن حبوب الكاكاو هي حبوب مأخوذة من شجرة صغيرة دائمة الخضرة تعرف ب Theobromas cacao ، والتي تنمو عادة بالأماكن الاستوائية.

ثم اشارت العديد من الدلائل الى استخدام الكاكاو منذ الاف السنين في العديد من العلاجات الطبية

يتم فيها علاج الحمى والوهن والتعب وعلاج ضيق التنفس وفقر الدم ومشاكل الامعاء والكلى.

ثم امتدت الى وقتنا الحالي في تحسين المزاج وعلاج مشاكل ارتفاع الكولسترول وتعزيز صحة القلب والشرايين.

ثم تعمل على تعزيز المناعة ولا زالت الابحاث تدور حول قدرة المواد التي يحتوي على الكاكاو في علاج السرطان والوقاية منه. اهم فوائد الكاكاو ثم يحتوي الكاكاو على العديد من العناصر الغذائية من بروتين ودهون وفيتامينات ب، ومجموعة رائعة من المعادن تشمل الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والكبريت والنحاس. ثم قام الاوروبيون بإضافة السكر لتحسين مذاق حبوب الكاكاو المر ، والتي تطورت الى صنع الشوكولاتة. ثم ان الشوكولاتة بالاساس هي عبارة عن مسحوق الكاكاو مضاف له السكر والحليب وبعض النكهات والمضافات. ثم ان الكاكاو هو أساس الشوكولاتة بما يحتويه من كميات عالية من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة . ثم إن كلما كان محتوى الشوكولاتة من الكاكاو عالي كلما كانت داكنة أكثر ، وأغنى بمضادات الأكسدة. ثم إن الشوكولاتة الداكنة ذات النوعية الجيدة هي التي تحتوي على ما لا يقل من 65% مكوناتها كاكاو. فوائد الكاكاو في تعزيز صحة القلب والشرايين : ثم ان تصلب الشرايين قد يكون أحد المراحل المبكرة لتطور أمراض القلب والاوعية الدموية التي تشمل العديد من الاضطرابات. ثم تكمن فوائد الكاكاو في تعزيز صحة القلب والشرايين باحتوائه على مركبات الفلافونويد التي ذكرناها سابقا ، والتي تلعب دور وقائي مهم جدا، بعدة طرق تشمل. يتم العمل على منع تأكسد الكولسترول الضار LDL في الجسم عن طريق تحييد الجذور الحرة.

ثم يساعد في الوقاية من تصلب الشرايين ، وتقليل فرص تشكل الجلطات الدموية.

يتم على انها تعمل عمل الاسبرين كمضاد لتجلط، يعمل الفلافونويد كمضاد للالتهاب بما فيها التهابات الاوعية الدموية، كما وله دور في تنظيم انقباضات الاوعية الدموية في الجسم.

ثم الى ما ذكر سابقا عن فوائد الكاكاو في تعزيز صحة القلب والشرايين ، تتحدث الدراسات مؤخرا عن دور الفلافونويد الذي يحتويه في مكافحة أمراض أخرى كالسرطان.

ثم بينت بعض الابحاث مؤخرا دوره في تثبيت إفراز السوائل في الامعاء مما قد يكون له دور في تخفيف الاسهال.

ثم يلعب الكاكاو دور مهم في تعزيز المزاج وتحسينه وبالتأكيد الشكولاتة لها نفس الدور.

فهو يشجع افراز الأندروجين والسير وتونين المرتبطة بمشاعر السعادة .

ثم يحتوي على مركبات مرتبطة بتحسين المزاج مثل الثيوبرومين Theobromine، و الفينيل ثيامين .

مما يجعل له دور في التخلص من الاكتئاب والحزن والقلق. عمر شويل - جدة تعرف على اهم فوائد الكاكاو سوف تتعرف عليها لأول مره مذهله و ستدهشك الفوائد - ثقفني عروض لولو هايبر الجديدة على السلع الغذائية والإلكترونيات

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