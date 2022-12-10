نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الليمون والزبادي المبهر: في التفتيح وشد البشرة وتوحيد لونها لن تتخيلي النتيجة2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم الليمون والزبادي المبهر , الذي يعد من أفضل الكريمات التي تعمل علي تفتيح وتوحيد وشد البشرة من أول استعمال فوري حتي 10 درجات, حيث تبحث كل فتاه عن بشرة مشرقة وناصعة البياض وتحدي والنتيجة من أول استخدام وتعتبر البشرة هي مصدر جمال الفتيات وتهتم كل فتاه بجعل بشرتها الاجمل وجذابة جدا ويمكن الحصول علي البشرة جميلة وناصعة البياض بعد استخدام هذا الكريم الخرافي في التفتيح وشد البشرة, ويمكن عمل اكثر من كريم لتفتيح وشد البشرة باستخدام النشا مثل كريم النشا وماء الورد كريم النشا وبياض البيض والكثير من الكريمات, ونتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم الليمون والزبادي المبهر في التفتيح وشد البشرة وتوحيد لونها من أول استعمال حتي 10 درجات2023.

مكونات عمل كريم الليمون والزبادي المبهر في التفتيح وتوحيد لون البشرة بشكل خرافي

سوف نتعرف الان علي مكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الرهيب في تبيض وتفتيح وشد البشرة من أول استعمال وهي كما يلي:-

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من زيت الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أسهل وابسط طريقة لتحضير المعجزة الرهيبة في المنزل بخطوات بسيطة حتي دون تكلفة والنتيجة من أول استعمال وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه النشا وزيت الوردونخلط المكونات جيدا. ثم نضيف النشا وزيت الورد ونقلب جميع المكونات جيدا وبشكل جيد للغاية. ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيدا واذا كنتي تعاني من الحساسية يفضل عدم اضافة عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة استخدام سهلة للغاية وتساعدكم علي تفتيح وشد البشرة حتي 10 درجات من أول استخدام لن تتخيلي النتائج وهي كما يأتي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء جيدا ثم نقوم بتنشيف البشرة باستخدام المنشفة جيدا.

نضع طبقة من الماسك علي الوجه بتساوي حتي نغطي الوجه كامل للحصول علي أفضل النتائج.

نتركه الماسك علي الوجه لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 30دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء.

ونكرر الماسك والعملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر وسوف نحصل علي أقوي النتائج بفضل الله.

فوائد كريم الليمون والزبادي المبهر لن تتخيلي نتائجه الخرافية في التبييض وتوحيد لون البشرة

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة بكريم الليمون والزبادي المبهر لن تتخيلي نتائجه الخرافية في التفتيح دون أي اضرار جانبية وهي كما يلي:-

يعمل علي تفتيح البشرة من أول استخدام ونتائج فورية. يعالج حب الشباب والبقع الداكنة من الوجه نهائيا بفضل الله. يعمل علي توريد الخدود والبشرة ويعمل علي شدها ايضا بشكل مبهر.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام كريم الليمون والزبادي المبهر لتفتيح وشد وتوحيد لون البشرة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استعمال الكريم بشكل طبيعي وهي كما يلي:-