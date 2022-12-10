لحواجب أكثر جاذبية هاتي حنة وتعالي أعلمك أزاي تصبغي حواجبك بنفسك بدون ضرر وبشكل طبيعي

تعطي الحواجب المرسومة شكل للسيدات والفتيات وتجعلهم بشكل رائع وجميل، حيث تعتبر الحواجب من أكثر مناطق الوجه التي تبرز العينين لذلك علينا الأهتمام بالحواجب من حيث الإهتمام بتنظيفها والإهتمام بتلوينها، ونلاحظ العديد من السيدات عندما يرغبون بتلوين وصبغ الحواجب يقومون بالذهاب إلى المراكز او الكوافيرات والصالونات المتخصصة للتجميل ويقومون تلك الأماكن على صبغ شعر الحواجب باللون الذي ترغب به السيدات ولكن من المعروف ان تلك الصبغات تحتوي على مواد كيميائية تتسبب في جعل الشعر باللون الأبيض مع مرور الوقت لذلك ننصح بعدم وضع أي كيماويات على شعر الحواجب، ولا يوجد هناك طريقة أفضل من استخدام الطرق الطبيعية التي تعمل على تلوين شعر الحواجب باللون الذي ترغبين به وبطريقة آمنة وسهلة وغير مكلفة تماما حيث تعتبر الحنة من أفضل الصبغات التي يمكننا إستخدامها ووضعها على شعر الحواجب، لانها لا تحتوي على أي كيماويات بالأضافة إلى ان الحناء تعمل على غزارة الشعر وتجعل الحواجب بشكل أفضل ونتائج تلك الوصفة الجبارة تجعلكي تستغنين عن إستخدام اي وصفة من الوصفات الاخرى التي لا تعطي أي فوائد، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة الحناء لصبغ شعر الحواجب في المنزل ونقدم إليكي المكونات التي تحتاجها تلك الوصفة.

مكونات عمل وصفة الحناء لصبغ الحواجب في المنزل

ملعقتان كبيرتان من الحناء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل الابيض.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة الحناء لصبغ الحواجب في المنزل