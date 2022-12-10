طريقة عمل القرنبيط المقلى المقرمش الذهبي بدون ما يشرب زيت بدون بيض أو لبن

طريقة عمل القرنبيط المقلى المقرمش من الخضراوات الشتوية المميزة التي يحبها عدد كبير جداً من الأسر هو القرنبيط، وهناك طرق كثيرة جدًا لتحضير القرنبيط منها المقلي المقرمش أو بالصلصة ويمكن تحضيره مخلل ايضا، ومن أحلى وصفات تحضيره هو القرنبيط المقلي المقرمش وهذا لأن يحضر بخليط مميز يعطي له طعم رائع ومذاق مختلف عن باقي الخضروات، ولكن هناك بعض الأمهات التي تشتكي من عدم قرمشة القرنبيط المقلي و دائما يطري منهم ولذلك يبحثون عن الطريقة الصحيحة لتحضيره، كما أن الطريقة الأصلية تحتاج إلى بيض ولكننا سنقدم لكم طريقة سهلة لعمل القرنبيط المقلي المقرمش بدون بيض أو لبن.

القرنبيط المقلي المقرمش

سنقدم لكم اسهل طريقة لعمل القرنبيط المقلي بدون ما يشرب زيت أو يضاف إليه بيض أو حليب، وسنبدأ بالمقادير وهي:

حبه من القرنبيط.

(للسلق)

ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح حسب الرغبة.

(الخليط)

2 فص ثوم مهروس.

نصف كوب بقدونس مفروم.

2 كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

¾ كوب ماء.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت للقلي.

خطوات تحضير القرنبيط المقلي المقرمش

أولا نقوم بغسل القرنبيط ونقطعها قطع متساوية الحجم.

بعد ذلك نملأ الإناء بالماء ونضيف بداخلها الملح والكمون والسكر ونتركها حتى تغلي.

عندما تغلي الماء نضيف قطع القرنبيط في الماء المغلي لمدة 5 دقائق فقط ثم نصفي زهرات القرنبيط من الماء ونتركه حتى يبرد.

ثم نأتي بوعاء آخر ونقوم بوضع النشا و الدقيق و البيكنج بودر و البابريكا و الكركم، الكزبرة، الكمون والشطة والملح والفلفل الأسود.

نقلب هذه المكونات الجافة مع بعضهم.

ثم نقسم هذا الخليط إلي قسمين.

يضاف في أحد قسم منهم الثوم المفروم و البقدونس المفروم مع إضافة نضع الماء تدريجياً مع التقليب جيداً حتى نحصل على قوام مثل البان كيك بدون تكتلات.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع القرنبيط فى الخليط السائل ثم في خليط الدقيق الجاف ونستمر هكذا حتى ننتهي من كمية القرنبيط.