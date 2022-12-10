البيتزا بالسجق على الطريقة الإيطالية هشه وخفيفه احلى من المطاعم

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نقدّم لكم اليوم طريقة عمل البيتزا في المنزل، إذ أن البيتزا هي من ألذ الأكلات التي نحبها بكل الأطعمة المختلفة، ولكن بدلًا من أن تقوم بشرائها من المحلات والمطاعم قومي بعملها لأطفالك في المنزل بنفس الطريقة الجاهزة والمطاعم الإيطالية هشة وطرية، ومن الأفضل لكل أم أن تتعلم كل الأكلات التي يحبها أبنائها ويشترونها من الخارج بتعلم طريقة تحضيرها في المنزل حتى تكون المكونات والأدوات التي تم تحضير الأكلات بها مضمونة. طريقة عمل البيتزا في المنزل مقادير العجينة:- ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

أربع ملاعق من الزبادي.

حليب ومايونيز.

بيكنج باودر.

خميرة فورية.

سكر أبيض.

رشة ملح.

كوب صغير ماء دافئ. مقادير الحشوة بالسجق:- ربع كيلو سجق بلدي.

فلفلة رومي ألوان كبيرة.

بصلة كبيرة مقطعة إلى قطع أو شرائح.

زيت نباتي.

زيتون أسود شرائح.

رشة فلفل وملح أبيض.

جبنة موتزاريلا ورومي.

صوص بيتزا. خطوات عمل البيتزا في المنزل:- قومي بتحضير صوص البيتزا بالكاتشب والزعتر وبودرة البصل والثوم وقلبيهم وبذلك يكون الصوص جاهز.

بعد ذلك قومي بإضافة السكر والخميرة مع بعضهما مع الماء وقلبيهم ثم قومي بترك الخليط لمدة خمس دقائق.

وبعد ذلك قمي بإضافة الخميرة والدقيق والملح والبيكنج بودر في طبق عميق قليلًا.

ثم قومي بإضافة الزبادي والخميرة والمايونيز وقلبيهم بواسطة ملعقة خشبية.

اعجني المكونات بيديك أو بواسطة العجّانة المنزلية واتركيها حتى تختمر لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك قومي بوضع العجينة في صينية مدهون بالدقيق وافرديها ثم قومي بتوزيع مقادير الحشوة عليها وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج وابدئي في تقديمها. أسرار نجاح وصفة البيتزا المنزلية يجب أن تكون الخميرة سواء الجافة أو الفورية سارية المفعول وغير منتهية.

كمية السكر المستخدمة في العجن يجب أن تكون بسيطة وقليلة ومناسبة.

عند إضافة الماء أو الحليب يُفضل أن يكون إما باردًا أو دافئًا وليس ساخنًا.

العجن من الأفضل أن يكون لمدة عشر دقائق بحيث يصبح قوام العجينة جيد وتصبح البيتزا هشة بعد النضج.

عند فرد العجينة قومي بفردها حتى يصبح سمكها حوالي نصف سنتيمتر.

تسوية العجينة في الفرن يجب ألا تزيد عن عشر دقائق على درجة حرارة 220 درجة مئوية.

وبالنسبة إلى إضافة لبن الزبادي فيجب أن تعجني حتى تصبح العجينة طرية تمامًا وخاصة بعد أن يتضاعف حجم العجينة. عمر شويل - جدة البيتزا بالسجق على الطريقة الإيطالية هشه وخفيفه احلى من المطاعم - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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