محشي الكرنب السريع الساخن أفضل وجبة غداء تدفي أسرتك في برد الشتاء

يعتبر المحشي من أكثر أنواع المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وخاصةً محشي الكرنب الذي يعشقه الجميع ويفضلون تناوله في فصل الشتاء لأنه من الأكلات التي تعطي شعور بالدفئ، ويتسم المحشي بالنكهة الشهية بالإضافة لكونه من الوجبات المحببة لدى الجميع ويكثر تحضيره في التجمعات العائلية والمناسبات والعزومات، ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها تحضير محشي الكرنب فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة تحضير المحشي الكرنب

يمكن بكل سهولة تحضير المحشي الكرنب في المنزل من خلال احضار المكونات الآتية وهو ما سوف نذكره بالتفصيل لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات محشي الكرنب

خمس ثمرات من الطماطم ويتم عصرهم. كوب من البصل المبشور. كأس وربع من الأرز المصري. ثمرة كرنب متوسطة الحجم. رشة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الكمون. ملعقة من البهارات المشكلة. ثلاث أكواب من المرقة. ملعقتان من معجون صلصة الطماطم.

خطوات تحضير المحشي الكرنب

يمكن تحضير المحشي الكرنب من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم يتم غليها مع إضافة الكمون ثم يتم سلق الكرنب. بعد ما يتم سلق الكرنب يتم غسله جيدًا بالمياه الباردة. الحصول على إناء أخر ويتم إضافة له عصير الطماطم والبصل بعد ما يتم تقطيعهم إلى قطع صغيرة. بعد ذلك يتم إضافة الملح مع باقي البهارات للخليط ثم يتم التقليب. يتم تقطيع البقدونس إلى قطع حجمها صغير ثم يتم إضافتها للخليط السابق. بعد ذلك سيتم إضافة الأرز مع التقليب وبعد ذلك يتم الحصول على ورق الكرنب ويتم حشيه ولكن يلزم أن يتم تقطيعه بالحجم المناسب. يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه أصابع الكرنب ثم يتم تغطيته بالشوربة ووضع طبق فوق المحشي قبل رفعه على نار متوسطة ويتم رفعه على النار وتركه لمد ساعة إلا ربع على نار متوسطة وبعد التشرب نار هادئة ويترك لحين أن يتم النضج بشكل تام. يتم تقديم محشي الكرنب ساخناً مزين بشرائح الليمون وبألف هنا على قلوبكم جميعاً.

طريقة تحضير محشي الكرنب باللحمة المفرومة

يمكن بكل سهولة تحضير المحشي الكرنب باللحمة المفرومة فيعتبر ذلك النوع من أكثر أنواع المأكولات التي يفضلها الجميع بفضل مذاقها الشهي وإليكم في السطور الآتية مقادير محشي الكرنب باللحمة المفرومة.

مكونات محشي الكرنب باللحمة المفرومة

ثمرة وسط من الكرنب. نصف كيلو من اللحم المفروم. كأس من الأرز ويتم غسله جيدًا. أربعة فصوص من الثوم المقشر. ملعقتان من الكمون. ملعقتان من زيت الزيتون. ملعقة من الملح. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. كأس من صلصة الطماطم. ثلاث ثمرات من الليمون. ثلاث أكواب من الشوربة.

خطوات تحضير محشي الكرنب باللحمة المفرومة