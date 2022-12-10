طريقة عمل صينية الكوسة باللحمة بطريقة وهم وخرافية بطريقة بروفيشنال

طريقة عمل صينية الكوسة باللحمة ، تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الشهية والسهلة التي تعمل علي أغراء الأطفال بشكل قوية ومحبوبة جداً من الكبار كما أنها من الوصفات التي تعطي اللحمة نكهة ومميزة وجميلة من الممكن أيضا عملها بالدجاج ، وتعتبر أيضا من الوجبات السريعة التي توافر الوقت والمجهود وخاصة لنساء التي تعمل فاليوم سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة ، ومن الممكن عملها في عزومه سوف تشرفك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل صينية الكوسة باللحمة الخطيرة

مكونات عمل صينية الكوسة باللحمة

هذه هي مكونات عمل الكوسة باللحمة مكونات متوافرة في كل منزل وهي كالتالي:-

كيلو من الكوسة.

كيلو من اللحم.

نصف كيلو من الطماطم.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ورق لورا.

نصف كيلو من البصل.

حبتين من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من السمنة.

رشة قرفة وبهارات لحمة.

طريقة عمل صينية الكوسة باللحمة

سوف نتحدث عن طريقة عمل الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بتقطيع اللحمة إلي مكعبات ثم نقوم بسلق اللحمة بطريقة المعتاد ونضع معها فلفل اسود وبصلة ورق لورا وفي آخر مرحلة نضيف الملح. ثم نحضر الكوسة والبصل وطماطم وفلفل ونغسلهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإحضار صينية كبيرة ونقوم اولا بتقطيع حبة من الطماطم مكعبات صغيرة وفوقها نضع حلقات رفيعة من البصل. بعد ذلك نقوم بتقطيع حبتين من الكوسة مثل الدوائر ونقوم بتقطيع الفلفل الأخضر مكعبات صغيرة ونضع منها. ثم نكرر الخطوة مرة ثانية حتي نصل إلى نصف الصينية. بعد ذلك نقوم بإحضار اللحمة التي نضجت ما بقي ألا قليل علي النضج النهائي. نقوم بوضع مكعبات اللحمة فوق الخضروات المقطعة. ثم نتابع الخطوات نفسها حتي نتخلص من الكمية الكوسة والبصل وطماطم. ونترك حبتين من الطماطم علي الوجه ونقطعهم دائر ونغطي بهم الصينية ومعه علي الوجه مكعبات الفلفل الأخضر. بعد ذلك نقوم بوضع رشة من الفلفل والملح وبهارات ورشة قليلة من القرفة. ثم نقوم بوضع ملعقة من السمنة علي وجه الصينية ثم نضع الشوربة حتي نصل إلى نصف الصينية ونرفع الصينية علي النار حتي تغلي. نترك الصينية علي النار حتي تتشرب الماء ويبقى بداخلها القليل. نقوم بوضع الصينية في الفرن حتي نأخذ لون التحمير.. بعد ذلك نقدم الصينية بعد خروجها من الفرن وتقدم مع الأرز وبالهنا والشفا.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الوصفة

سوف نتحدث عن بعض النصائح المهمة التي تساعدك في نجاح الوصفة بشكل جيد وهي كالتالي:-