نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة المسخسخة الهشة الطرية بطريقة سهلة جداً وطعم رائع في المقال التالي

تعد المسخسخة من أنواع الفطائر اللذيذة، والتى يتم عملها بعجينة هشة وطرية جداً وتحشى بأى نوع من الحشوات تفضلونه سواء حلوة أو حادقة، وتعتبر من الأنواع الجميلة لأنها تتميز بشكل جذاب وطعم رائع، فالكثير يفضلونها بالجبنة أو التونة وكذلك حشوها باللحمة أو الدجاج يزيدها روعة وقيمة غذائي ة وتصلح الفطار أو الغداء، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فطيرة المسخسخة الهشة الطرية فى المنزل بالتفصيل. مكونات فطيرة المسخسخة الهشة الطرية تحتوي فطيرة المسخسخة الهشة الطرية على مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة بالمنزل وهى كالتالي: حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب من الحليب.

٢ ملعقة كبيرة من الزبادى.

١/٤ كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ كوب من الدقيق. للحشو من الداخل ميكس جبن أو أى نوع خليط جبن تفضلونه وممكن يكون حلو. للوجه صفار حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الخل.

سمسم. للحشو من الخارج ٢ ملعقة كبيرة من الكاتشب أو صلصة الطماطم.

اى نوع جبنة أو تونة أو لحوم حسب الرغبة.

شرائح زيتون.

فلفل ألوان شرائح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل فطيرة المسخسخة الهشة الطرية سهلة جداً ولها تشكيل سهل وجميل وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق للعجن ونضع به حبة البيض ونضيف عليها كوب الحليب وملعقتين الزبادى. ثم نضيف عليهم ملعقة الخل وربع كوب الزيت وملعقتين السكر وملعقة الخميرة ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم ملعقة البيكنج بودر والدقيق المنخول ورشة الملح. نقلب بملعقة خشبية حتى تمتزج المكونات ثم نقوم بالعجن باليد حتى تتشكل لدينا عجينة طرية ولا تلتصق باليد. ندهن الوعاء بالزيت وندهن وجه العجينة ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر فى مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل. بعد ما اختمرت نقوم بفردها على شكل دائرة بسمك ١ سم ونحضر غطاء حلة صغير أو طبق ونضعه فى وسط العجينة. ثم نقوم بالتعليم بعدها باقة أصبع تقريباً ونقطع العجينة من بره على شكل شرائح رفيعة. بعد ذلك نحضر مكيس الجبن ونخلطه مع بعض كويس حتى يصبح مثل العجينة نضعها فى كيس حلواني ونقوم بوضعها فوق العقلة اللى عملناها. ثم نقوم بلم الشرائح بالعكس واحدة شمال وواحدة يمين وهكذا حتى ننتهى من تشكيلها كلها. نضعها فى صينية مدهونة ونحضر خليط صفار البيض والخل وندهن به العجينة من الجانب ونرش عليها السمسم. فى المنتصف نخرم العجينة بشوكة ونوزع ملعقتين الصلصة أو الكاتشب ثم نضع فوقها جبنة رومي مبشورة وجبنة مودزريلا وجبنة شيدر. ثم نضع فوقها شرائح الزيتون وعليها شرائح من النقانق وفوقها شرائح الفلفل الألوان. نضيف فوقهم جبنة مودزريلا ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة تقريباً. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدى شوية ثم تقطع وتقدم وبالف هنا وشفا. فوائد الخميرة للجسم هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي: تمد الجسم بالطاقة لأنها تحتوى على فيتامين ب ١٢ الذي يمد الجسم بالقوة والنشاط. تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعالج الالتهابات التى تحدث نتيجة الإصابة البكتيرية. تساهم فى علاج حالات الإسهال. تعمل على تقوية الأظافر وتجعلها أكثر صحة. عمر شويل - جدة فطيرة المسخسخة الهشة الطرية بطريقة سهلة جداً وطعم رائع - ثقفني عروض العثيم السعودية Al othaim اليوم 8 ديسمبر بكل الفروع

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