كريم القهوة والطحين ملك الوصفات لبشرة أفتح 5 درجات

كريم القهوة والطحين ، يعتبر هذا الكريم من أحلى الكريمات الموجودة التي تعمل على تفتيح البشرة وشد الوجه بشكل رائع ولها فوائد عديدة ومتنوعة فالدقيق يعمل علي شد البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه ويعمل على تنظيف البشرة من الجلد الميت ، والقهوة تعمل على تفتيح البشرة بشكل مضاعف حيث تعمل حبيبات القهوة علي عمل سكراب للبشرة مما يجعل البشرة ملساء وناعمة وصافية وخالية من أي شوائب ، ولو كنتي عروسة فهو الحل الأمثل لكي يمنحك إطلالة مميزة ورائعة ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم اليوم كريم الطحين والقهوة

مكونات كريم الطحين والقهوة

هذه هي مكونات الكريم مكونات سهلة وبسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها

ملعقتين من الطحين

ملعقتين من القهوة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل الكريم الرائع

سوف نتحدث عن طريقة عمل الكريم بطريقة سهلة وهي كما يلي:-

نحضر طبق ونضع فيه ملعقتين من الطحين مع ملعقتين من القهوة ونقلب جيداً حتى يمتزج. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من العسل ونقلب جيداً حتى يمتزج العسل مع المكونات. ثم نقوم بوضع ملعقة من الزبادي ونحرك الخليط جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من عصير الليمون ونستمر في التحريك حتى يتجانس الخليط ونحصل على قوام كريمي.

طريقة الاستعمال كريم النشا والقهوة

سوف نتعرف على خطوات تطبيق الكريم علي البشرة بخطوات سهلة وسريعة وهي كالآتي:-

نقوم أولاً بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ مع الغسول المفضل لديكم.

بعد ذلك نجفف البشرة جيداً من الماء الزائد نهائياً.

ثم نقوم بوضع الكريم علي البشرة والرقبة ويوزع جيداً.

بعد ذلك نقوم بترك الكريم علي البشرة لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً.

ثم نقوم بفرك الكريم جيداً من علي البشرة بحركات دائرية خفيفة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي تقفل المسامات.

ثم نقوم بترطيب الوجه جيداً بمرطب الخاص بكي جيداً حتى يمتصه الجلد.

فوائد كريم الطحين والقهوة

سنتحدث الأن عن الفوائد الكريم بشكل أوضح وهي كالآتي:-

يعطي الكريم البشرة نعومة فائقة ونضارة ولمعه طبيعية. يعمل الكريم علي تنظيف البشرة جيداً والقضاء على المسامات الواسعة. يعمل الكريم علي شد البشرة ويخلصك من التجاعيد والخطوط الرفيعة. يعطي الكريم تفتيح هائل للبشرة بشكل سريع ومضمون.

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الكريم

معنا اليوم بعض النصائح التي تساعدك على الحصول على نتائج مبهرة ووهمية وهي كالتالي:-