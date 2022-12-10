نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كيكة الموز المكرملة ( المقلوبة ) ب2 موزة فقط بمكونات بسيطة موجودة فى كل بيت في المقال التالي

طريقة كيكة الموز المكرملة بمكونات موجدة في أي منزل يعد الكيك من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الأطفال والبالغين أيضا. لذلك تبحث الأم عن الوصفات الجديدة التي يقدمها لها خبراء الطبخ. تفضل الأمهات خبز الكيك بشكل دوري لأنها تصلح كوجبة إفطار أو كوجبة إضافية في المدارس، ولأن إضافة بعض النكهات مثل الموز أو المكسرات يعطيها قيمة غذائية عالية،خلال هذا المقال نقدم لك عزيزتي الأم طريقة عمل الكيك بالموز لتقدميها لجميع أفراد أسرتك كوجبة إفطار مع كوب من الحليب أو لضيوفك مع كوب من الشاي الساخن فاليكم مقادير كيك الموز وطريقة عمل كيك الموز المكرملة بأسهل خطوات . طريقة كيكة الموز المكرملة لتحضير كيكة الموز المكرملة ، نقوم بإحضار هذه المكونات: 2 بيضة حجم كبير( نتركها في درجة حرارة الغرفة) .

كوب من الحليب البارد.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر البودر.

٢ كوب من الدقيق الخاص بالحلويات المنخول.

ملعقة من بيكنج بودر.

معلقة من الفانيليا.

2 موزة صغيرة الحجم. إليكم طريقة كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة لذيذ طريقة تحضير كيكة الموز قبل تحضير الكيكة، نشعل الفرن على درجة حرارة 180. نخفق البيض جيدًا مع الفانيليا والسكر حتى يصبح خليطًا متجانس. نضيف الزيت ونخلطهم جيدا. نضيف كمية بسيطة من اللبن، ونخلط جيدا حتى يختفي كل الفقاعات، ثم نضيف باقي كمية اللبن حتى يصبح خليط كريمي. نضيف جزء من الدقيق ونقلب باستخدام ملعقة من الخشب مع عمل حركات دائرية ونكرر هذه الخطوة حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعمًا دون وجود أي من التكتلات. نقوم بعمل عصير من ثمرة موز، ونخلطها على الخليط. نستخدم الثمرة الأخرى ونقطعها حلقات في تزيين قالب الكيك. نضع الخليط في قالب الكيك المدهون بقليل من الزيت والدقيق. ندخل الكيك في الفرن، لمدة 45 دقيقة حتى النضج تماماً، ويمكن اختبار النضج بملعقة خشبية. يقدم الكيك بارداً مع التزيين بحلقات الموز. عمر شويل - جدة طريقة كيكة الموز المكرملة ( المقلوبة ) ب2 موزة فقط - ثقفني عروض العثيم في السعودية .. خصومات وتخفيضات غير مسبوقة

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