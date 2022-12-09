محلول الملح وفوائده على البشرة، الملح هو مايعرف بكلوريد الصوديوم الذى يحتوى على حبوب خشنه تعمل على إزالة الجلد الميت من على البشرة ويعطى الجلد النعومة والتفتيح الطبيعى، ويمكن عمل مقشر بالملح فى المنزل لتحديد خلايا الجلد الميت واعطاء البشرة النضارة والنعومة الطبيعية، ويعد الملح من الاطعمه التى لا غنى عنها فى اى مطبخ، وسوف نتناول فى هذا المقال عن فوائد الملح العديدة للعناية بالبشرة وكيفية الحصول على بشرة خالية من العيوب والمشاكل.

فوائد محلول الملح للبشرة

محلول الملح يفيد فى إزالة آثار الحبوب والحبوب النشطة التى تعد من أكثر المشاكل الشائعة بين الشباب، فهو يزيله بشكل سريع جداً وتعد فوائد محلول الملح على البشرة فى.

يغلق الملح مسامات البشرة الواسعة التى تظهر بمظهر غير لائق على البشرة.

التقليل من احمرار وتورم الوجه الناتج من التعرض لأشعة الشمس الضارة.

يزيل الرؤوس السوداء من على البشرة ويقلل من مسامات الوجه.

يعمل على تعقيم الوجه وتنظيفه من الشوائب والدهون المتراكمة عليه.

يمنح البشرة النضارة واللمعان الملحوظ.

تقشير البشرة بدون أى أضرار عليها، كما أنه يزيل الجلد الميت من على سطح البشرة.

التئام الجروح الموجودة على الوجه فى وقت سريع.

إزالة الدهون والزيوت الموجودة على سطح الجلد خصوصاً البشرة الدهنية.

اعداد محلول الملح فى المنزل

يعد محلول الملح من أقوى أنواع التونر التى تقوم بتعقيم الوجه وإزالة الحبوب وآثارها من على الجلد بشكل مذهل، حيث أنه يعد سهل فى التحضير ومكوناته بسيطة ولا يستغرق وقت طويل فى الإعداد ويمكن أن تقومى بشرائه من الصيدليات بسعر مناسب وسوف نقدم لكى طريقة إعداد محلول الملح فى المنزل دون أى مجهود.

المكونات

نصف لتر من الماء.

معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

خمس معالق كبار من ملح الطعام.

تحضير وصفة محلول الملح

نقوم بوضع الماء على النار ونضع بداخله الملح وكريونات الصوديوم ونقلب حتى يختلط المكونات مع بعضها.

نضع المكونات بعد أن تبرد فى زجاجة نظرفة ومعقمة.

بواسطة قطعه من القطن نقوم بوضع كمية من محلول الملح على الوجه بعد غسيل بالغسول المناسب للبشرة، ونتركه على البشرة دون غسيل.

ومن الأفضل أن تقومى بعمل هذه الخطوة فى نهاية اليوم حتى تزيل جميع الشوائب والدهون الموجودة على البشرة، وتكررى هذه الخطوة يومياً قبل النوم، سوف تلاحظين بشرة مشدودة حالية من الحبوب وآثارها.