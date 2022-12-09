بربع كوب من الزبدة اعملي خبز التوست المنزلي بطعم مميز لكي ولأولادك

يعد خبز التوست المنزلي من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار كما انه من المخبوزات الفرنسية المشهورة ويتم تناوله بجانب الشاي أو الحليب، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل بدلا من شراءه من الخارج، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض ومكونات آخرى، ايضا طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت ويمكن حشوه للأطفال عند الذهاب للمدرسة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز التوست المنزلي بطعم رائع ومميز مثل الجاهز.

مقادير عمل خبز التوست المنزلي

يتكون خبز التوست المنزلي من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

حبة من البيض.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير خبز التوست المنزلي بطعم رائع وشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط السكر مع الخميرة والدقيق حتى تمتزج المكونات بشكل جيد. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت مع الزبدة ونعجنهم جيدا حتى تتداخل المكونات بشكل جيد. ثم نقوم بإضافة رشة من الملح مع إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. بعد ذلك نترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل أسطواني. ثم نضع العجينة في قالب توست مبطن بورق الزبدة، بعد ذلك نترك العجينة في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. ثم نخفق حبة البيض وندهن بها وجه الخبز ثم نشعل الشواية ونحمر الوجه، بعد ذلك نخرجها وتصبح جاهزة للحشو. وهنا نكون قد قدمنا أحلى خبز توست منزلي بوقت قصير دون تعب لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الجسم

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-