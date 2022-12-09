طريقة صبغ الحواجب بملعقة واحدة حنة في المنزل لأجمل حواجب مرسومة وأفصل من التاتو

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طريقة صبغ الحواجب بالحناء حيث تحلم كل سيدة وفتاة أن تحصل علي حواجب جذابة ومميزة لأنها تؤثر تأثير كبير علي شكل أو مظهر الوجه، وأفضل من التاتو والذي يعطي مظهراً غير لائق ودائما تفضل أن تكون الحواجب غزيرة ولونها مميز، لذلك تبحث السيدات عن كل الطرق التي تؤدي إلي هذا الشكل أو النتيجة المطلوبة، كما أن أكثر الفتيات والسيدات الذين يبحثون عن هذه الطرق هم الذين يتمتعون بحواحب خفيفة، حيث تعتبر الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل المزعجة التي تعاني منها النساء بشكل كبير، وذلك بسبب تساقط شعر الحواجب أحيانا مما يؤدي هذا إلي وجود فراغات بين الحواجب وهو ما يؤثر على الحالة النفسية والمزاجية لدي جميع السيدات والفتيات، ولذلك تبحث عن الوصفات الطبيعية التي تجعل شكل الحواجب جذاب فوجد أن الحناء هي التي تعمل علي هذا، لأنها من المكونات الطبيعية التي تعطينا نتيجة أفضل وشكل مميز.
طريقة صبغ الحواجب ومكوناتها
المكونات
- كمية مناسبة من زبدة الشيا.
- ملعقة واحدة من الحناء واللون حسب الرغبة.
- فرشاة ماسكرا جافة.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة التحضير
- يتم تحضير طبق ونضع في هذا الطبق كمية مناسبة من مسحوق الحناء، ثم نضيف إليها كمية مناسبة من الماء ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب، حتي يتم الحصول علي عجينة لينة ومتماسكة.
- قبل استخدام الحناء يفضل غسل الحواجب جيدا باستعمال غسول مناسب ويتم تنظيف الحواجب، وبعد غسلها نقوم بوضع القليل من زبدة الشيا في المنطقة التي تكون حول الحواجب حتي لا يمكن للحناء أن تصل في هذه المنطقة.
- وبعد ذلك يتم وضع عجينة الحناء علي الحواجب بطريقة جيدة ومنسقة والشكل المرغوب فيه، ويتم وضع الحناء بإستخدام فرشاة ماسكرا بشرط أن تكون جافة أو لا تكون مستعملة.
- ثم يتم وضع قطعة صغيرة من كيس بلاستيك علي الحواجب ونتركها حتي تجف تماما، وبعد أن تجف بشكل جيد من الممكن أن تقومي بتقشيرها قبل غسلها بالماء.
- ومن الممكن أيضا أن تقومي بغسلها مباشرة باستخدام الماء الفاتر، ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الطريقة لعدة مرات لتحصلي علي نتيجة أفضل.
- هناك العديد من الناس يستخدمون رسم الحنة في مناطق معينه بالجسم، خاصه الحواجب التي تجعل لكل فتاه تظهر بمظهر جذاب.
- ويمكن استخدام الحنة بعده طرق ولها اشكال عديده ورسومات مختلفه تجذب اي فتاه مصرية أو عربية وهي تظهرك رسم الحنة بالحواجب بمظهر طبيعي.
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