طريقة صبغ الحواجب بملعقة واحدة حنة في المنزل لأجمل حواجب مرسومة وأفصل من التاتو

طريقة صبغ الحواجب بالحناء حيث تحلم كل سيدة وفتاة أن تحصل علي حواجب جذابة ومميزة لأنها تؤثر تأثير كبير علي شكل أو مظهر الوجه، وأفضل من التاتو والذي يعطي مظهراً غير لائق ودائما تفضل أن تكون الحواجب غزيرة ولونها مميز، لذلك تبحث السيدات عن كل الطرق التي تؤدي إلي هذا الشكل أو النتيجة المطلوبة، كما أن أكثر الفتيات والسيدات الذين يبحثون عن هذه الطرق هم الذين يتمتعون بحواحب خفيفة، حيث تعتبر الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل المزعجة التي تعاني منها النساء بشكل كبير، وذلك بسبب تساقط شعر الحواجب أحيانا مما يؤدي هذا إلي وجود فراغات بين الحواجب وهو ما يؤثر على الحالة النفسية والمزاجية لدي جميع السيدات والفتيات، ولذلك تبحث عن الوصفات الطبيعية التي تجعل شكل الحواجب جذاب فوجد أن الحناء هي التي تعمل علي هذا، لأنها من المكونات الطبيعية التي تعطينا نتيجة أفضل وشكل مميز.

طريقة صبغ الحواجب ومكوناتها

المكونات

كمية مناسبة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة من الحناء واللون حسب الرغبة.

فرشاة ماسكرا جافة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير