خبيرة نفسك طرق العناية بالبشرة في الشتاء جاءنا لكم بمركز التجميل في المنزل

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عمر شويل - جدة خبيرة نفسك طرق العناية بالبشرة ، بعد يوم طويل من التعب والتعرض لأشعة الشمس لابد من القيام ببعض الخطوات علي البشرة لحمايتها من ظهور حب الشباب وأثره وعلامات تقدم السن ومن هذه الخطوات عمل مقشر طبيعي للبشرة و الجسم لإزالة خلايا الجلد الميت مثل مقشر السكر أو الزبادي ، وتلجأ بعض الفتيات والنساء لعمل خطوات للعناية بالبشرة بمكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تضر البشرة ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طرق العناية بالبشرة في فصل الشتاء بمكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية

خطوات خبيرة نفسك طرق العناية بالبشرة

أولاً طرق التقشير البشرة ،طريقة تقشير البشرة بالسكر يعتبر السكر مقشر رائع للبشرة و الجسم ويزيل خلايا الجلد الميت وحماية البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم السن ويجب استخدامه علي البشرة والجلد بلطف مع حركات دائرية حتي لا تتأذي البشرة.

مكونات وطريقة الاستعمال المقشر

ملعقة من السكر.

ملعقة من زيت جوز الهند أو أي نوع زيت طبيعي.

طريقة الاستعمال

نقوم بوضع السكر في طبق ونضع عليه الزيت ونقلب حتي يتجانس. بعد ذلك نقوم بوضع المقشر على البشرة أو الجسم كله مع التدليك بحركات دائرية برفق ونتركه علي البشرة لمده عشرة دقائق. ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم الماء البارد لقفل المسام وترطيبها.

ثانيا عمل حمام بخار للبشرة

بعد الانتهاء من التقشير للبشرة و الجسم نقوم بعمل حمام بخار

نقوم بوضع حلة علي النار ونضع فيها كمية من الماء ونضع أوراق من النعناع الطازجة ونتركها تغلي ونرفعها من علي النار.

ثم نقوم بإحضار فوطة نظيفة و نقوم بوضع الوجه فوق الحلة حتي يخرج بخار الماء عليه ونغطي الرأس بالفوطة لمدة ربع ساعة.

ثالثا عمل ماسك طبيعي للبشرة

بعد الانتهاء من حمام البخار للبشرة يأتي دور الماسك الطبيعي. نقوم بتحضير أي ماسك طبيعي مناسب لكل بشرة.

طريقة عمل ماسك النشا والزبادي

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نقوم بوضع الزبادي والنشا في طبق ونقلب جيداً حتي يتكون مزيج كريمي. بعد ذلك نقوم بوضع الماسك علي البشرة والرقبة ويدلك جيداً ويترك لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم الماء البارد لقفل المسام. بعد ذلك نقوم بتجفيف البشرة جيداً.

رابعا وأخيرا خطوة بالعناية بالبشرة

نقوم بتمرير قطعة من الثلج علي البشرة لقفل المسام.

أو نقوم بتمرير قطعة من القطن بماء الورد ونمسح بها البشرة.

ونكرر هذه الخطوات علي البشرة والجسم مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج المبهرة.

طريقة أخري لعمل تقشير البشرة بالزبادي

يحتوي الزبادي علي حمض اللاكتيك الذي يساعد على إزالة الجلد الميت ويفتح البشرة ويتخلص من البقع الداكنة والتصبغات.

مكونات عمل مقشر البشرة بالزبادي

ملعقتان كبيرتان من الزبادي

ملعقة كبيرة من عسل النحل

طريقة عمل تقشير البشرة