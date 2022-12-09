حلى الزبادي بدون نشا ولا كريمة والطعم رهيب

يعتبر حلى الزبادي ألذ وأبسط حلويات زمان التي يمكنك تحضيرها بمكونات غير مكلفة، وهو من الحلويات السهلة السريعة التي لا تحتاج وقت أو مجهود، ويتميز بطعم أكثر من رائع ومحبب لكل أفراد الأسرة، كما أنه حلى صحي وخفيف على المعدة يحضر بالزبادي الذي يعد من أهم مصادر الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، ويفيد الزبادي أيضاً في تحسين عملية الهضم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل حلى الزبادي بالكراميل بدون نشا ولا كريمة.

مكونات حلى الزبادي

نحتاج بعض المكونات البسيطة لعمل حلى الزبادي بالكراميل ، وهي كما يلي:

200 جرام بسكويت شاي.

2 ملعقة كبيرة حليب.

3 ملاعق كبيرة زبدة (45 جرام).

طبقة الزبادي

2 علبة زبادي (كوب ونصف 340 جرام).

كوب ونصف حليب مجفف (200 جرام).

كوب سكر (200 جرام).

ملعقة كبيرة فانيليا.

طبقة الكراميل

مغلف من بودرة الكراميل (75 جرام).

كوب ماء (250 ملل).

نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (النسكافيه).

طريقة التحضير

تحضر تحلية الزبادي بطريقة سهلة وبدون خطوات معقدة، كما يلي: