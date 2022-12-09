- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى الزبادي بدون نشا ولا كريمة والطعم رهيب في المقال التالي
يعتبر حلى الزبادي ألذ وأبسط حلويات زمان التي يمكنك تحضيرها بمكونات غير مكلفة، وهو من الحلويات السهلة السريعة التي لا تحتاج وقت أو مجهود، ويتميز بطعم أكثر من رائع ومحبب لكل أفراد الأسرة، كما أنه حلى صحي وخفيف على المعدة يحضر بالزبادي الذي يعد من أهم مصادر الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، ويفيد الزبادي أيضاً في تحسين عملية الهضم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل حلى الزبادي بالكراميل بدون نشا ولا كريمة.
مكونات حلى الزبادي
نحتاج بعض المكونات البسيطة لعمل حلى الزبادي بالكراميل ، وهي كما يلي:
- 200 جرام بسكويت شاي.
- 2 ملعقة كبيرة حليب.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة (45 جرام).
طبقة الزبادي
- 2 علبة زبادي (كوب ونصف 340 جرام).
- كوب ونصف حليب مجفف (200 جرام).
- كوب سكر (200 جرام).
- ملعقة كبيرة فانيليا.
طبقة الكراميل
- مغلف من بودرة الكراميل (75 جرام).
- كوب ماء (250 ملل).
- نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (النسكافيه).
طريقة التحضير
تحضر تحلية الزبادي بطريقة سهلة وبدون خطوات معقدة، كما يلي:
- نطحن 200 جرام من بسكويت الشاي السادة في محضرة الطعام، ثم نزود ملعقتين من الحليب وثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.
- نستمر في الطحن حتى تمتزج المكونات، ثم نضع البسكويت في صينية مربعة الشكل مقاس 21.
- ثم نضغط على البسكويت المطحون حتى يصبح طبقة متساوية.
- لتحضير طبقة الزبادي: باستخدام الخلاط الكهربي نخفق كوب ونصف من الزبادي مع كوب ونصف من الحليب المجفف وكوب من السكر وملعقة كبيرة من الفانيليا.
- نستمر في الخفق حتى يصبح القوام ثقيل وكريمي.
- ثم نوزع الزبادي فوق طبقة البسكويت بالتساوي.
- ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 لمدة عشر دقائق فقط حتى تتماسك طبقة الزبادي.
- نخرج الصينية من الفرن، ونتركها على طاولة المطبخ حتى نجهز الكراميل.
- لتحضير طبقة الكراميل: نذوب بودرة الكريم كراميل ونصف ملعقة صغيرة من النسكافيه في كوب ماء.
- نرفع المكونات على نار متوسطة حتى تغلي، ثم نضيف الكراميل على طبقة الزبادي.
- ندخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلى الزبادي بدون نشا ولا كريمة والطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.