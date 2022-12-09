طريقة عمل البطاطس المقرمشة في البيت.. أحلى من كنتاكي

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشه، يعشق الصغار والكبار تناول أصابع البطاطس المقرمشة ويذهبون عادة إلى المطاعم الشهيرة لتناولها بطعمها المقرمش المميز، فهي تعد إحدى الأطباق الشهية التي تقدم مع الكثير من الوجبات والصوصات المختلفة، لذلك نقدم لكى في الأتي طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبطعم وقوام مثل الذي يقدم في أكبر المطاعم وتقديميها إلى أطفالك للاستمتاع بها.

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة

يمكنك تحضير أصابع البطاطس المقرمشة كنوع من الاسناكس وتقديمها إلى أطفالك مع حشوة الجبن وبعض البهارات التي تعطي لها مذاقاً رائعاً ومميزاً، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كيلو من البطاطس.

كوبين جبن شيدر.

كوب وربع من النشا.

ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير:

قومى بتقشير حبات البطاطس وغسلها بالماء جيداً.

قطعي البطاطس إلى مكعبات متوسطة الحجم.

ضعي مكعبات البطاطس في قدر من الماء على النار حتى يتم السلق وتصبح طرية تماماً.

قومى بهرس البطاطس جيداً حتى تحصلي على معجون ناعم.

يمكنك إضافة الجبن الشيدر إليها حسب الرغبة أو أي نوع جبن مفضل.

أضفي مقدار النشا والملح إلى الخليط، ثم قومي بعجن المكونات معاً جيداً حتى تتجانس مع بعضها وتتماسك.

قومي بفرد عجينة البطاطس بواسطة النشابة حتى تصبح مستوية تماماً.

ضعي البطاطس في الثلاجة حتى تتماسك ويسهل تقطيعها.

قطعي البطاطس إلى أصابع متساوية، ثم ضعيها على النار في زيت ساخن وغزير.

انتظري حتى تتلون البطاطس باللون الذهبي ثم أخرجيها على ورق المطبخ.

يمكنك رش بعض التوابل المفضلة على أصابع البطاطس أو تناولها مع بعض الصوصات والاستمتاع بطعمها المقرمش الشهي.

سر البطاطس المقلية المقرمشة مثل المطاعم

المكونات:

2 كيلو من البطاطس.

3 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة صغيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة نشا.

ملح.

زيت للقلي.

طريقة التحضير