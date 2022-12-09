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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البطاطس المقرمشة في البيت.. أحلى من كنتاكي في المقال التالي
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشه، يعشق الصغار والكبار تناول أصابع البطاطس المقرمشة ويذهبون عادة إلى المطاعم الشهيرة لتناولها بطعمها المقرمش المميز، فهي تعد إحدى الأطباق الشهية التي تقدم مع الكثير من الوجبات والصوصات المختلفة، لذلك نقدم لكى في الأتي طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبطعم وقوام مثل الذي يقدم في أكبر المطاعم وتقديميها إلى أطفالك للاستمتاع بها.
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة
يمكنك تحضير أصابع البطاطس المقرمشة كنوع من الاسناكس وتقديمها إلى أطفالك مع حشوة الجبن وبعض البهارات التي تعطي لها مذاقاً رائعاً ومميزاً، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- كيلو من البطاطس.
- كوبين جبن شيدر.
- كوب وربع من النشا.
- ملح.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير:
- قومى بتقشير حبات البطاطس وغسلها بالماء جيداً.
- قطعي البطاطس إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- ضعي مكعبات البطاطس في قدر من الماء على النار حتى يتم السلق وتصبح طرية تماماً.
- قومى بهرس البطاطس جيداً حتى تحصلي على معجون ناعم.
- يمكنك إضافة الجبن الشيدر إليها حسب الرغبة أو أي نوع جبن مفضل.
- أضفي مقدار النشا والملح إلى الخليط، ثم قومي بعجن المكونات معاً جيداً حتى تتجانس مع بعضها وتتماسك.
- قومي بفرد عجينة البطاطس بواسطة النشابة حتى تصبح مستوية تماماً.
- ضعي البطاطس في الثلاجة حتى تتماسك ويسهل تقطيعها.
- قطعي البطاطس إلى أصابع متساوية، ثم ضعيها على النار في زيت ساخن وغزير.
- انتظري حتى تتلون البطاطس باللون الذهبي ثم أخرجيها على ورق المطبخ.
- يمكنك رش بعض التوابل المفضلة على أصابع البطاطس أو تناولها مع بعض الصوصات والاستمتاع بطعمها المقرمش الشهي.
سر البطاطس المقلية المقرمشة مثل المطاعم
المكونات:
- 2 كيلو من البطاطس.
- 3 ملاعق كبيرة خل.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- ملح.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
- قومي بتقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة السمك.
- احضري قدر على النار واملأ نصفه بالماء، ثم ضعي بها الخل والملح والسكر.
- عندما تغلي الماء ثم أضفي أصابع البطاطس، وانتظري لمدة دقيقتين ثم اخرجي البطاطس من الماء.
- ضعي البطاطس على الفور في ماء بارد أو مثلج لكى تحافظ على تماسكها.
- توضع البطاطس بعد ذلك على فوطة أو مناديل المطبخ وقومي بتجفيفها تماماً حتى تتأكدي من عدم وجود ماء بها.
- أضفي عليها بعد ذلك النشا مع تقلبيها حتى تتغلف الأصابع بالنشا.
- ضعي البطاطس في زيت غزير وساخن وانتظري حتى تتلون وتصبح ذهبية.
- قدمي أصابع البطاطس على سفرتك واستمتعي بقرمشة غير عادية.
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