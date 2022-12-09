نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخلل اللفت المقرمش على طريقة الشيف فاطمه أبو حاتي في المقال التالي

يعد مخلل اللفت المقرمش من اكثر المخللات شهره في المحلات والبيوت المصرية بجانب العديد من المخللات الأخري مثل مخلل القرنبيط والكرنب والجزر والفلفل والزيتون جئنا لكم بالطريقة الصحيحة والمثالية لكي نساعد ربات البيوت في عمل اللفت المخلل بأسهل طريقة تخليل وبنفس الطريقة التي تحضر منذ زمن بعيد ولكن مع إضافة بعض النكهات لكي تجعله شهي المذاق دائما اللفت يقدم بجانب أي نوع طعام من الأطعمة المختلفة وأيضا السندوتشات لأنه يعمل على فتح الشهية نرصد لكم عبر موقع ثقفني الاخباري الطريقة الصحيحة لعمل مخلل اللفت المقرمش بطريقة الشيف فاطمه أبو حاتي. مخلل اللفت على طريقة الشيف فاطمه أبو حاتي وزن 3 كيلو من مكعبات اللفت المغسول جيدا.

حبة واحدة ومن ثمرة البنجر المسلوق.

نصف كوب من الخل الأبيض.

2 ثمرة من الفلفل الأحمر.

نصف كوب من الملح.

2 لتر ماء فاتر. طريقة التحضير نضع مكعبات اللفت في وعاء مرشوش عليه الملح لمدة 6 ساعات. بعد مرور 6 ساعات نصفي اللفت جيدا. ويشطف بالماء البارد. تصب في وعاء زجاجي نظيف. نضع كل من البنجر والفلفل والخل في الكبة ونقطعهم جيدا. يضاف هذا المزيج مع الماء مضاف إليه 6 ملاعق كبيره من الملح. كل هذه المكونات تضاف جميعا إلي اللفت داخل البرطمان ويغلق بإحكام. يجب إبقاء البرطمان مغلقا لمدة أربعة أيام قبل التقديم. طريقة عمل مخلل السوري نقدم لكم خطوات عمل مخلل اللفت السوري. كيلو من اللفت.

ثمرة بنجر.

ماء معقم مغلي ثم اصبح بارد.

مقدار حجم فنجان قهوة من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من الملح الصخري.

برطمان نظيف وجاف متوسط الحجم لتخليل اللفت. تحضير مخلل اللفت السوري بعد غسل البنجر واللفت يقطع مكعبات ويوضع في البطرمان الزجاجي ويضاف عليه ثلاث أرباع الماء المعقم والمبرد حتى لا تظهر طبقة بيضاء على سطح الماء. نضيف الملح الصخري إلى مخلل اللفت ثم نغلق بإحكام ونرجل جيدا ويتم وضعه في مكان دافئ. سوف يظهر اللون الأحمر بعد مرور اربع أيام ويدخل اللفت في مرحلة التخليل يمكن أن نقدمه للطعام بعد مرور خمسة إلى 4 إلى 8 أيام. عمر شويل - جدة مخلل اللفت المقرمش على طريقة الشيف فاطمه أبو حاتي - ثقفني حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري

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