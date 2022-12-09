كريم النشا والقرنفل للبشرة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة

كريم النشا والقرنفل لتفتيح البشرة، إذا كنتي ترغبي في الحصول على بشرة صافية وتتخلصي من الحبوب وآثارها والتصبغات الموجودة ببشرتك، فننصحك باستخدام كريم النشا والقرنفل، فهو من أفضل الطرق الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في مدة قصيرة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم النشا والقرنفل لتفتيح البشرة في المنزل بمكونات سهلة وبخطوات بسيطة.

مكونات كريم النشا والقرنفل لتفتيح البشرة

مكونات الكريم سهلة ومتوفرة في كل منزل، فكل ما عليك هو تحضير المكونات التالية:

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة زبادي.

طريقة عمل كريم النشا والقرنفل لتفتيح البشرة

يتميز كريم النشا والقرنفل لتفتيح البشرة بسهولة تحضيره، فلن تحتاجي لأكثر من دقيقة حتى تحضري كريم النشا والقرنفل وتحصلي على بشرة ناعمة وفاتحة وبدون بقع، فكل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية:

أحضري وعاء مناسب ونظيف، وضعي به ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، ثم ضيفي ملعقة من نشا الذرة.

اخلطي المكونين معًا جيدًا، حتى يمتزجا تمامًا.

ضعي ملعقة صغيرة من الزبادي على المكونات السابقة، واستمري في الخلط حتى تحصلي على قوام كريمي وسهل الفرد.

اغسلي وجهك جيدًا، وتخلصي من آثار المكياج الموجودة به.

وزعي كريم النشا والقرنفل على الوجه (ولكن قبل ذلك قومي بإجراء اختبار الحساسية).

اتركي الكريم على البشرة لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيدًا، ثم الماء البارد حتى تغلق المسام.

يمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية في الثلاجة، ويفضل تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على نتائج رائعة.

فوائد كريم النشا والقرنفل لتفتيح البشرة

لا يمكن حصر فوائد كريم النشا والقرنفل، حيث إنه يعمل على علاج الكثير من مشاكل البشرة في أقل وقت كما يلي: