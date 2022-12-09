نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخليكي شابة سر كريم النشا والقرنفل الرهيب لشد وتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم النشا والقرنفل من الكريمات الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة وشدها وجعلها شبابية خالية من العيوب، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والقرنفل وماء الورد ومكونات آخرى ويعرف عن القرنفل بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على شدها وخلوها من التصبغات والبقع الداكنة، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للحصول على بشرة شبابية خالية من العيوب، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيره في المنزل دون تعب أو مجهود، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على كريم النشا والقرنفل الرهيب لتفتيح البشرة وجعلها شبابية بشكل فوري.

مكونات عمل كريم النشا والقرنفل

لحصول الفتيات على بشرة جذابة ولامعه سوف نقدم كريم النشا والقرنفل الرهيب الذي يتكون من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة من القرنفل المطحون.

القليل من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان من النشا.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير كريم النشا والقرنفل الرهيب لتفتيح البشرة وجعلها شابة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من القرنفل المطحون مع ملعقتان من النشا ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من عصير الليمون مع ملعقتان من النشا ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل البشرة جيدا بالماء والغسول للتخلص من أي شوائب أو أتربة عالقة على البشرة. بعد ذلك نقوم بفرد هذا الكريم على البشرة مع التدليك بشكل دائري حتى تمتصه البشرة بشكل جيد. ثم نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، بعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر مع تجفيفه بفوطة نظيفة. نقوم باستخدام هذا الكريم مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة لامعه ونقية خالية من العيوب. يعمل هذا الكريم على تفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف البشرة وجعلها نقية كبيرة الأطفال.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها.

فوائد ماء الورد للبشرة

هناك عدة فوائد لماء الورد على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يخفف من تهيج البشرة والالتهابات بسبب إزالة الشعر ويعتبر ماء الورد مضاد للبكتيريا ويقلل من إحمرار الوجه.

يحمي خلايا الجلد من التلف ويعمل على تغذية خلايا البشرة ويزيد من نضارة البشرة.

يساعد على التخلص من ندبات الوجه ويشفي الجروح بشكل أسرع.

يقلل من ظهور التجاعيد الموجودة في الوجه ويشد البشرة كما يحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة.

يعد بديل المناديل لإزالة المكياج ويعد لطيفا لإزالة البشرة.

يقلل ماء الورد من ظهور المسام ويعمل على تنظيف مسام البشرة.

فوائد الليمون للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-