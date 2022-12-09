نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي.. مورق وأحلى من المخابز في المقال التالي
طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت من أنواع المخبوزات الرائعة المذاق التي يتميز بها المطبخ المصري وخاصة فى مناطق الصعيد، حيث يتكون من رقائق العجين المورقة الهشة الغنية بالسمن الفلاحي المميز، فقد عرفه نساء الريف منذ القدم واعتادوا على تقديمه فى المناسبات والأفراح وعند الزيارات الهامة حيث كانوا يتميزون فى صنعه دون عن غيره من المناطق الأخرى، ويختلف تناول الفطير المشلتت حسب الرغبة فالبعض يرغب فى تناوله حلو من خلال إضافة العسل أو السكر له، والبعض الأخر يرغب فى تناوله حادق عن طريق إضافة بعض الجبن له، وسوف نقدم لكى فى الأتي طريقة عمل الفطير المشلتت بكل سهولة فى منزلك لتقديمه إلى أفراد عائلتك.
طريقة عمل الفطير المشلتت
يمكنك تحضير أشهى فطير مشلتت بالسمن البلدي فى منزلك بأبسط المكونات وبطريقة ناجحه تضمن لكى توريقه بالشكل الصحيح من خلال 3 مكونات فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
- كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف ملعقة ملح.
- سمنة بلدي.
- نصف لتر من الماء العادي.
طريقة التحضير:
- امزج الدقيق مع الملح فى وعاء عميق ثم اسكبي الماء بشكل تدريجي مع العجن حتى تحصلي على قوام متماسك.
- قومى بتقسيم العجين إلى كرات متساوية بحسب عدد الفطائر التي ترغبي فى عملها.
- ضعي العجين فى صينية وضعي على كل كرة عجين القليل من الزيت بحيث يتم تغليفها من أعلى وأسفل.
- قومى بتغطية العجين باستخدام الاسترتش واتركيه يرتاح لمدة ساعتين على الأقل لكى تتمكني من تشكيل العجينة بسهولة.
- خذى كل كرة من العجين وقومى بفردها بالنشابة حتى يصبح سمكها متوسط.
- افردي السمن البلدي الطري على وجه الفطائر بحيث يتم تغطيتها بالكامل.
- قومى بلف الفطائر على شكل رول، ثم غطى العجين مرة أخرى بنفس الطريقة واتركيه حتى يرتاح لمدة ربع ساعة.
- افردي رولات الفطائر مرة أخرى بالنشابة على شكل دائرة، ثم قسمي كل فطيرة على شكل مثلثات دون التقطيع لأخر المثلث بحيث يكون مركز الدائرة سليم ولم يتم تقطيعه.
- طبقي المثلثات على بعضها بشكل متقابل لكى تتمكني من عمل رقات الفطيرة.
- غطى العجين وقومى بتغطيته للمرة الأخيرة واتركيه ربع ساعة لكى يرتاح.
- احضري الفطائر مرة أخرى وقومى بفردها بالنشابه على شكل دائرة متوسطة السمك.
- ادخلي الفطائر إلى الفرن لكى يتم خبزها لمدة 10 دقائق دون الفتح عليها.
- اخرجي الفطائر من الفرن عندما تلاحظي علوها وتحولها للون الذهبي.
- رشي وجه الفطير على الفور بالماء لكى تحافظي على قوامه طرياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي.. مورق وأحلى من المخابز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.