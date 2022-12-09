طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي.. مورق وأحلى من المخابز

طريقة عمل الفطير المشلتت، يعد الفطير المشلتت من أنواع المخبوزات الرائعة المذاق التي يتميز بها المطبخ المصري وخاصة فى مناطق الصعيد، حيث يتكون من رقائق العجين المورقة الهشة الغنية بالسمن الفلاحي المميز، فقد عرفه نساء الريف منذ القدم واعتادوا على تقديمه فى المناسبات والأفراح وعند الزيارات الهامة حيث كانوا يتميزون فى صنعه دون عن غيره من المناطق الأخرى، ويختلف تناول الفطير المشلتت حسب الرغبة فالبعض يرغب فى تناوله حلو من خلال إضافة العسل أو السكر له، والبعض الأخر يرغب فى تناوله حادق عن طريق إضافة بعض الجبن له، وسوف نقدم لكى فى الأتي طريقة عمل الفطير المشلتت بكل سهولة فى منزلك لتقديمه إلى أفراد عائلتك.

طريقة عمل الفطير المشلتت

يمكنك تحضير أشهى فطير مشلتت بالسمن البلدي فى منزلك بأبسط المكونات وبطريقة ناجحه تضمن لكى توريقه بالشكل الصحيح من خلال 3 مكونات فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.

نصف ملعقة ملح.

سمنة بلدي.

نصف لتر من الماء العادي.

طريقة التحضير: