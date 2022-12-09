بنصف كيلو من اللحم اعملي كباب حله بطعم رائع ومميز في المنزل

يعد كباب الحله من الأكلات المصرية الشهية والمشهورة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهي عبارة عن بصل محمر مع ملعقة من السكر المكرمل ومكعبات من اللحم المشوح، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البصل واللحم والبطاطس ومكونات آخرى، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كباب حله بطعم رائع ومميز في المنزل لكي ولضيوفك.

مقادير عمل كباب حله

يحتوي كباب الحله على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ حبات من البطاطس المقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٢ كوب من مرق اللحم.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

٥ حبات من البصل المقطع حلقات.

نصف كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الملح.

فصان من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من السكر البني.

قطعة من الفحم.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير كباب حله شهي ورائع مثل المطاعم قدام ضيوفك يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-