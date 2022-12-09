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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كيلو من اللحم اعملي كباب حله بطعم رائع ومميز في المنزل في المقال التالي
يعد كباب الحله من الأكلات المصرية الشهية والمشهورة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهي عبارة عن بصل محمر مع ملعقة من السكر المكرمل ومكعبات من اللحم المشوح، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البصل واللحم والبطاطس ومكونات آخرى، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كباب حله بطعم رائع ومميز في المنزل لكي ولضيوفك.
مقادير عمل كباب حله
يحتوي كباب الحله على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ٢ حبات من البطاطس المقطعة مكعبات.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٢ كوب من مرق اللحم.
- ملعقتان كبيرتان من السمن.
- ٥ حبات من البصل المقطع حلقات.
- نصف كيلو من اللحم مقطع مكعبات.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- فصان من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر البني.
- قطعة من الفحم.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير كباب حله شهي ورائع مثل المطاعم قدام ضيوفك يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به ملعقة من السمن، ونسخنها على نار عالية، ثم نقوم بإضافة قطع اللحم ونحمرها على الجانبين بشكل جيد.
- بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها ملعقة من السمن ونضعها على نار متوسطة، ثم نقوم بإضافة شرائح البصل ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي المحمر.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من السكر البني في المنتصف حتى يذوب ثم نخلطه مع البصل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم إلى البصل ونضيفه إلى اللحم مع التقليب، ثم نقوم بإضافة مرق اللحم بشكل تدريجي حتى تستوي اللحم تماما.
- ثم نقوم بإضافة البطاطس المسلوقة المحمرة، بعد ذلك نقوم بتسخين الفحم ثم نضعها على ورقة البصل ونضعها بقدر اللحم ثم نسكب عليها القليل من السمن للتدخين.
- بعد ذلك نقوم بإخراج قطعة الفحم ونسكبه بطبق التقديم بجانب الأرز والسلطات ويصبح جاهز للتقديم.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى كباب حله بطعم مميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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