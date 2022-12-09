طريقة صبغ الحواجب بالقهوة والقرنفل في البيت بلون بني مميز

أصبحت موضة وشكل الحواجب من أكثر الأشياء التي تبحث عنها السيدات في العصر الحالي، حيث أن الحواجب السميكة الممتلئة تعطي جمالية للعين ومظهر جذاب للوجه،لذلك تلجأ النساء دائماً إلى البحث عن الطرق التي تساعد على القضاء على مشكلة شعر الحواجب الخفيف أو الحواجب التي تظهر بها الشيب، ويعتبر صبغ الحواجب إحدى الطرق التي يتم اللجوء إليها للتخلص من هذه المشاكل.

ويعد صبغ الحواجب بالقهوة إحدى الحلول البديلة التي تلجأ إليها بعض السيدات عند الرغبة في صبغ الحواجب طبيعياً باللون البنى دون الاضطرار إلى استخدام الصبغات الكيميائية أو الذهاب لمركز التجميل لعمل التاتو أو الميكروبليدنج وغيرها من التقنيات الحديثة التي قد تضر ببصيلات شعر الحاجب على المدى البعيد أو تؤدي إلى تساقطه، كما أن القهوة لها الكثير من الفوائد لشعر الحاجب وتحفز نموه وبالتالي تساعد على التخلص من الفراغات عند الانتظام على استخدامها.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

امزجي ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة الناعم مع ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو.

أضفي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو الماء إلى الخليط.

امزجي المكونات جيداً حتى يتحول قوامها إلى معجون.

استخدمي فرشاة ماسكرا قديمة أو عود قطني في فرد الخليط على شعر حاجبيك حتى تملئ جميع الفراغات.

انتظري حتى 20 دقيقة ثم نظفي حاجبيك بقطعة قطن مبللة واغسلي وجهك جيداً.

استمري على هذه الطريقة حتى يمتص شعر الحاجب اللون البنى وتحصلي على الدرجة المرغوبة.

صبغ الحواجب بالقرنفل

يمكنك استخدام القرنفل في صبغ الحواجب للحصول على اللون الأسود وملئ جميع فراغات الحاجب، وتعد هذه الطريقة إحدى الطرق السهلة والسريعة في صبغ الحواجب، ومن أجل استخدامها اتبعي تلك الخطوات: