الشيف منال العالم: طريقة عمل حمص الشام مثل محلات الجاهز

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الشيف منال العالم حمص الشام مثل محلات الجاهز من خلال ابسط الخطوات الآن نقدم لكم كافة التفاصيل من موقع ثقفني، حمص الشام من المشروبات الشتوية التي تمنح الجسم الدفء فإذا انه يعد من المشروبات اللذيذة التي تبعث الطعم والمذاق الطيب الذي يرغبه الكثير كما يعد مشربا أساسيا في المحلات والمطاعم خلال فصل الشتاء نقدم لكم طريقة تحضير حمص الشام الأصلي بطريقة الشيف منال العالم من خلال اتباع ما يلي من الخطوات. مقادير حمص الشام نجهز مقدار كوب من الحمص.

عدد 4 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة كمون ناعم.

نصف كوب عصير طماطم مصفى.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملح حسب الطلب.

ملعقة كبيرة بابريكا. مقادير “الدقة” لحمص الشام 4 ملاعق كبيره خل.

1 ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

شطه حسب الاختيار.

شرائح الليمون الطازج للتقديم. طريقة تحضير حمص الشام إليكم أسهل طريقة لعمل حمص الشام الطريقة الأصلية من خلال الشيف منال العالم. في وعاء عميق ننقع حمص الشام بماء مغلي و يترك لمدة ليلة كامل أو8 ساعات. يجب تغيير المياه ثلاث أو اربع مرات خلال هذه المدة. وبعد نصفي الحمص من الماء المنقوع ثم نغمره بالماء. نضيف عصير الطماطم مع الثوم المهروس والكمون الناعم والبابريكا. ثم يرفع على نار متوسطة حتى الغليان وبعد ضيفي عليه عصير الطماطم ويتبل بالملح مع الكمون والبابريكا والثوم. يرفع حمص الشام من على النار ويصب في كاسات التقديم ويزين بشرائح الليمون. فوائد حمص الشام كمشروب في الشتاء سبق وذكرنا أعلي المقال أن حمص الشام من المشروبات الشتوية التي تساعد على شعور الجسم بالدفء والراحة في ظل الجو البارد حمص الشام يحتوى على فوائد صحية كثيرة والتي يجتاحها الجسم منها كميات معتدلة من السعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات وكمية منخفضه من الدهون. يعمل على ضبط الشهية و السيطرة عليها لأنه غني بالبروتين والألياف.

يساعد على تنظيم عملية الهضم مما يعطي الشعور بالشبع.

البروتين في حمص الشام يزيد من مستويات هرمونات تقليل الشهية في الجسم.

يحافظ على قوه العضلات لأن به البروتينات التي تساعد في التحكم بالوزن والصحة العظام و يوجد به جميع الأحماض الامينية.

يعمل على التحكم بمستوى سكر الدم لأنه يحتوي على الخصائص التي تعمل على إدارة مستويات السكر في الدم.

يحمي الجسم من أمراض القلب لأنه يحتوي على الماغنيسيوم والبوتاسيوم.

يحمي الجسم من السرطان لأنه يساعد الجسم على إنتاج مادة الزبد هو حمض دهني يساعد في تقليل الالتهابات في خلايا القولون مما يساعد في عدم الإصابة بسرطان القولون عمر شويل - جدة الشيف منال العالم: طريقة عمل حمص الشام مثل محلات الجاهز - ثقفني التسجيل في أكاديمية هدف للقياده من خلال الموقع الرسمي بالخطوات وتعرف علي الشروط

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