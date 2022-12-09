صبغات لشيب الشعر طبيعية من … المطبخ تخفي الشيب لبضعة أسابيع

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عمر شويل - جدة صبغات لشيب الشعر طبيعية من المطبخ هذا ما بات يتجه عليه البحث من قبل الراغبين في إخفاء شيب الشعر بوصفات آمنة تمامًا، وبحسب ما ابانت عنه جمعية السرطان الأمريكية أن صبغات الشعر مليئة بالمواد الكيميائية ويمكنهم زيادة خطر الإصابة بالسرطان، حتى لو كان خطر الإصابة بالسرطان منخفضًا أو ضئيلًا ، فإن المواد الكيميائية العديدة المتواجدة في صبغات الشعر يمكن أن تهيج الجلد وتتلف الشعر تدريجياً، وهناك طريقة واحدة لتجنب هذه المواد الكيميائية الضارة وهي صبغات الشعر الطبيعية الآمنة والتي تعطي نتيجة فعالة من أول استعمال، ولذلك نقدم لكل من يود التخلص من الشيب المبكر مجموعة من الصبغات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من شيب الشعر لفترة طويلة.

صبغات لشيب الشعر طبيعية من المطبخ

الجزر هو من الصبغات الطبيعية التي تخفي شيب الشعر لبضعة أسابيع باللون البرتقالي مائل قليلاً إلى الأحمر.

المكونات:

كوب كبير من عصير الجزر.

ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

اخلطي عصير الجزر مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. ضعي الخليط على الشعر بالكامل. غلفي شعرك بكيس البلاستيك واتركيه لمدة ساعة على الأقل. اشطفي شعرك بخل التفاح، ويمكنك تكراره في اليوم التالي إذا لم يكن اللون قويًا بدرجة كافية.

الشمندر لصبغ شيب الشعر

الشمندر هو من الصباغات المبهرة والفعالة في تغطية الشيب باللون المحمر الناري، وذلك بفضل لون الشمندر الأحمر الذي يلعب دورا هاما في التخلص من الشعر الأبيض لعدة اسابيع.

المكونات:

كوب كبير من عصير الشمتدر.

ملعقتان من زيت الزيتون.

الطريقة

نخلط عصير الشمندر مع زيت الزيتون في وعاء. نبدأ بتوزيع الخليط على الشعر. نترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل. يشطف بخل التفاح لتثبيت اللون.

المريمية لصبغ الشيب

إذا كنتي ترغبين في تغميق الشعر الأبيض فإن المريمية خيار جيد لكي، فتعمل المريمية على صبغ شيب الشعر سريعًا دون إضافة معها مواد أخري.

كوب من المريمية المجففة.

ربع لتر من الماء الساخن.

طريقة الاستخدام