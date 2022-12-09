نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغات لشيب الشعر طبيعية من … المطبخ تخفي الشيب لبضعة أسابيع في المقال التالي
عمر شويل - جدة صبغات لشيب الشعر طبيعية من المطبخ هذا ما بات يتجه عليه البحث من قبل الراغبين في إخفاء شيب الشعر بوصفات آمنة تمامًا، وبحسب ما ابانت عنه جمعية السرطان الأمريكية أن صبغات الشعر مليئة بالمواد الكيميائية ويمكنهم زيادة خطر الإصابة بالسرطان، حتى لو كان خطر الإصابة بالسرطان منخفضًا أو ضئيلًا ، فإن المواد الكيميائية العديدة المتواجدة في صبغات الشعر يمكن أن تهيج الجلد وتتلف الشعر تدريجياً، وهناك طريقة واحدة لتجنب هذه المواد الكيميائية الضارة وهي صبغات الشعر الطبيعية الآمنة والتي تعطي نتيجة فعالة من أول استعمال، ولذلك نقدم لكل من يود التخلص من الشيب المبكر مجموعة من الصبغات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من شيب الشعر لفترة طويلة.
صبغات لشيب الشعر طبيعية من المطبخ
الجزر هو من الصبغات الطبيعية التي تخفي شيب الشعر لبضعة أسابيع باللون البرتقالي مائل قليلاً إلى الأحمر.
المكونات:
- كوب كبير من عصير الجزر.
- ربع كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
- اخلطي عصير الجزر مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
- ضعي الخليط على الشعر بالكامل.
- غلفي شعرك بكيس البلاستيك واتركيه لمدة ساعة على الأقل.
- اشطفي شعرك بخل التفاح، ويمكنك تكراره في اليوم التالي إذا لم يكن اللون قويًا بدرجة كافية.
الشمندر لصبغ شيب الشعر
الشمندر هو من الصباغات المبهرة والفعالة في تغطية الشيب باللون المحمر الناري، وذلك بفضل لون الشمندر الأحمر الذي يلعب دورا هاما في التخلص من الشعر الأبيض لعدة اسابيع.
المكونات:
- كوب كبير من عصير الشمتدر.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
الطريقة
- نخلط عصير الشمندر مع زيت الزيتون في وعاء.
- نبدأ بتوزيع الخليط على الشعر.
- نترك الخليط لمدة ساعتين على الأقل.
- يشطف بخل التفاح لتثبيت اللون.
المريمية لصبغ الشيب
إذا كنتي ترغبين في تغميق الشعر الأبيض فإن المريمية خيار جيد لكي، فتعمل المريمية على صبغ شيب الشعر سريعًا دون إضافة معها مواد أخري.
- كوب من المريمية المجففة.
- ربع لتر من الماء الساخن.
طريقة الاستخدام
- ضعي كمية المريمية المجففة مع ربع لتر من الماء الساخن.
- تغطي لمدة 30 دقيقة على الأقل، فكلما تركتيه لفترة أطول كان أغمق.
- بمجرد أن يبرد الماء ، ضعيه على شعر نظيف وجاف واتركيه لأطول فترة ممكنة قبل الشطف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغات لشيب الشعر طبيعية من … المطبخ تخفي الشيب لبضعة أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.