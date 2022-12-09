أحلي كيك الشاي اللذيذة والشهية بطريقة سليمة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشاي علي طريقة الشيف حسن لعمل أطعم وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المحببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها في جميع أوقات اليوم وخاصة في وجبة الإفطار بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ ورائحتها الشهية والتي يتم تناولها بشكل كبير في جميع أنحاء دول العالم وخاصة في مصر.

وكيك الشاي يفضل تناوله بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافيه والعديد من المشروبات الأخري المفضلة لدي الكثير من الأفراد، وكذلك فإن الكثير من الأفراد الذين يحبون تناول كيك الشاي الصحي واللذيذ في وجبة العشاء وذلك لأنها من الوجبات الخفيفة على المعدة وسهلة الهضم، والتي تتمتع باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير جداً.

وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي لا يعرفن الطريقة السليمة والصحية لعمل كيك الشاي الصحي في المنزل، واللاتي يلجأن إلي الذهاب إلى محلات المخبوزات والحلويات وذلك لشرائها، ودائما ما ننصح بضرورة عدم الإفراط في شرائها من تلك المحلات ويفضل عملها في المنزل.

وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق الصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة للصحة العامة والجسم بشكل كبير جداً.

وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل أفضل كيك الشاي اللذيذ والرائع في المنزل، والتي تختلف عن بعضها البعض وذلك من خلال الناحية السليمة والصحية وكذلك من ناحية المقادير المناسبة والسليمة لعملها، وكل ذلك نقدمه لك عزيزتي من خلال طريقتنا المميزة والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك من خلال المكونات المضافة إلى طريقة عملها وذلك مثل احتوائها على الدقيق.

والذي يعتبر أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية المفيدة جداً للصحة العامة والجسم بصورة كبيرة ومغذية جداً، وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة الأخري والتي يقدمها لنا إضافة الدقيق إلي طريقتنا المميزة، وذلك لعمل أحلي وأطعم كيك الشاي اللذيذ والشهية في المنزل، والذي يعمل على إمداد الجسم بالنشويات الهامة والمفيدة والتي يحتاج إليها الجسم بصورة كبيرة، وذلك لبناء الجسم والعضلات وتقويتها بصورة سليمة وصحية.

ولذلك فإننا نقدمه لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل، وذلك بطريقة سليمة وصحية وأفضل من شرائها من محلات المخبوزات وبأقل تكلفة ممكنة وجهد وذلك لعمل أحلي كيك الشاي اللذيذ والرائع.

طريقة عمل كيك الشاي ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل أحلي وأطعم كيك الشاي اللذيذ والرائع وذلك من خلال المكونات الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم الاتية:-

المكونات

أربعة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب من اللبن.

باكو بيكنج بودر.

دقيق الحلويات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

وتعتبر طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم كيك الشاي اللذيذ والشهية من أفضل الطرق المضمونة والصحية وذلك علي طريقة الشيف حسن المذهلة، والتي تتميز بسهولة عملها وكذلك تعطينا أحلي وألذ طعم وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك من خلال المكونات الغذائية المتوافرة في غالبية المنازل وكل ذلك نقدمه من خلال خطوات التحضير الآتية:-

قبل البدء في تحضير وعمل كيكة الشاي يجب علينا أن نشغل الفرن أولا علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لكي تسخن جيدا.

يتم إحضار إناء ونضع به كوب من السكر ثم نضيف إليه كوب إلا ربع من الزبدة ويتم خفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا لكي تصبح مثل الكريمة ثم نضيف إليه أربعة بيضات وملعقتان كبيرتان من الفانيليا السائلة ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن ونقوم بضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي علي سرعة هادئة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول حسب الرغبة ونضيف إليه باكو من البيكنج بودر ثم نقوم بتقلبيهم بمعلقة سمن السيلكون وفي اتجاه واحد لكي يتداخل الدقيق مع الخليط تماما ويعطينا قوام متوسط.

نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال المحببة ونقوم بدهنها بملعقة صغيرة من الزبدة ونضيف إليها رشه من الدقيق لعدم التصاق الكيك في الصينية ثم نقوم بصب هذا الخليط في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن.

وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن ونتركها لكي تبرد تماما.

ثم نضعها في طبق التقديم بعد أن نقطع كيكة الشاي علي شكل مربعات وتقديمها لأسرتك بجانب كوب من اللبن، أو الشاي، أو النسكافيه.

كما يعتبر كيك الشاي اللذيذ والرائع هو المفضل تناولها بشكل كبير بجانب كوب من الشاي والذي يشتهر تناوله في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان العربية ومصر بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي، وكذلك احتوائه على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم وذلك لجميع أفراد الأسرة.

الفوائد الصحية لكيك الشاي

وذلك مثل احتوائها على البيض وهو أحد أهم العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة والذي يعمل على إمداد الجسم بالبروتينات الطبيعية والمغذية.

كما تحتوي أيضا طريقتنا المميزة لعمل أحلي كيك الشاي اللذيذ والصحي علي الزبدة الطبيعية والتي تساعد على إمداد الجسم بالدهون الطبيعية والتي تحتاجها الصحة.