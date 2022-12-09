3 طرق تستخدمي بيها زيت جوز الهند للتخلص من التجاعيد

لو قلقانة من علامات الشيخوخة المبكرة ، هنقولك عن المكون المعجزة اللي هيساعد في التقليل من ظهور الخطوط الرفيعة, البقع العمرية, التجاعيد لو استخدمتيه بانتظام ، وافضل جزء في الموضوع ان المكون ده موجود في مطبخك وهو زيت جوز الهند ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 3 طرق للتخلص من التجاعيد باستخدام زيت جوز الهند.
طرق للتخلص من التجاعيد باستخدام زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند هيخلصك من علامات الشيخوخة المبكرة اللي ممكن تسببها عوامل كتير زي التعرض للشمس, الملوثات وغيرها من الاسباب اللي ممكن تأدي لتجاعيد البشرة في وقت مبكر ، واللي بتظهر بشكل اكبر على الجبهة, الرقبة, وحوالين العين ، زيت جوز الهند يعتبر علاج آمن للتجاعيد ، لانه بيساعد على تعزيز انتاج الكولاجين, وتجديد خلايا الجلد, بيقلل بشكل فعال من ظهور التجاعيد وبيحافظ عليها مشدودة.
1- زيت جوز الهند وخل التفاح:
– خففي 1 معلقة كبيرة من خل التفاح مع معلقة كبيرة ماية.
– انقعي قطعة قطن في محلول خل التفاح وامسحي بيه وشك ورقبتك ، وسيبيه ينشف على البشرة بشكل طبيعي.
– خدي كام نقطة من زيت جوز الهند ، وافركيه في كف ايدك ودلكيه على بشرتك ، وسيبيه طول الليل.
الفوايد: خل التفاح يعتبر مادة قابضة ، بيساعد على توحيد لون البشرة وبيوازن مستوى الاس الهيدروجيني للبشرة قبل وضع زيت جوز الهند ، ولما المكونين بيمتزجوا مع بعض ، يعتبروا علاج منزلي فعال لعلاج التجاعيد.
2- زيت جوز الهند وزيت الخروع:
– في بوله صغيرة ، امزجي من 2 – 3 نقط من زيت جوز الهند مع نفس الكمية من زيت الخروع.
– خدي من خليط الزيت على اطراف صوابعك ودلكي بيه بشرتك قبل النوم.
– سيبيه على بشرتك طول الليل ، واغسليه الصبح بماية باردة.
الفوايد: زيت الخروع بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، وبيحتوي على مضادات الاكسدة اللي بترطب البشرة بعمق ، وده بيخلي البشرة تحافظ على شبابها وبيمنع علامات الشيخوخة زي التجاعيد والخطوط الرفيعة ، مزيج زيت الخروع وزيت جوز الهند بيساعد على تعزيز الكولاجين اللي بينعم البشرة ويرطبها ، ولو مش عايزة تحطي الخليط على البشرة كلها ، ممكن تكتفي بوضعه بس على الاماكن اللي فيها تجاعيد ، كرريه كل يوم لحد ما توصلي لنتايج ملحوظة.
3- زيت جوز الهند وعصير الليمون:
– امزجي كام نقطة من عصير الليمون مع معلقة صغيرة لبن.
– ضيفي للخليط معلقة كبيرة من زيت جوز الهند وامزجيهم مع بعض كويس.
– وزعي الخليط على بشرتك ودلكيها لمدة 2 – 3 دقايق.
– سيبيه على البشرة لمدة 15 دقيقة كمان ، وبعدين اشطفيه بماية باردة.
الفوايد: عصير الليمون بيحتوي على فيتامين سي اللي بيساعد على منع الجذور الحرة اللي بتضر الكولاجين وبالتالي تقليل التجاعيد وتعزيز مرونة الجلد ، اللبن بيساعد على ترطيب وتنعيم البشرة ، وال 3 مكونات مع بعض تأثيرها سحري وفعال جدا في تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة.
ازاي تستخدمي زيت جوز الهند في تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال
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