11 هدية تكنولوجية ممكن تجيبيها لشريكك

هدايا الرجالة دايما بتكون محيرة ، وصعب شوية انك تختاري له هدية مميزة ، سواء للاب, الاخ, الزوج, الحبيب ، الموضوع بيبقى مش سهل في اي مناسبة انك تختاري الهدية اللي تناسب الشخص فعلا ويكون محتاجها او بيحبها ، عشان كده النهاردة هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم مجموعة هدايا تكنولوجية لشريكك او لاي شخص قريب منك.

هدايا تكنولوجية لشريكك:

اول حاجة تفكري فيها لما تيجي تختاري هدية لراجل هي الحاجات التكنولوجية ، لان الهدايا دي هي اكتر حاجة ممكن يكونوا بيحبوها او محتاجينها ، ولو مش عارفة ايه اللي ممكن تجيبيه بالظبط ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي بعض الهدايا اللي ممكن تختاري منها.

1- منظم الكابلات الالكترونية:

كام راجل تعرفيه منظم في حياته ، معظمهم تقريبا بيكونوا فوضويين ومش بيحطوا اي حاجة في مكانها ، عشان كده منظم الكابلات الالكترونية هيكون هدية مناسبة ومميزة جدا ليه ، هيقدر يحط فيه الكابلات, الشواحن ، وكل الكابلات اللي تخصه هتبقى في مكان واحد ومنظمة.

2- سبيكر بلوتوث:

لو عندك بالفعل معلومة ان هو عايز يشتري مكبر صوت بلوتوث ، ممكن انتي تسبقي وتشتريه ، ممكن تختاري مكبر صوت من ماركة كويسة, وبجودة صوت عالية ونقية, وميكروفون داخلي, ويكون ضد الماية ، وهيفضله جدا لانه هيقدر ياخده معاه اي مكان واثناء السفر.

3- ساعة رياضية:

بدل ما تجيبي له ساعة كلاسيكية تقليدية ، ممكن تفكري في ساعة عصرية مبتكرة وانيقة ومتعددة الوظايف زي الساعات الرياضية ، الساعة الرياضية في الغالب بتحتوي على ستوب واتش, اضاءة خلفية, نتيجة, ومنبه ، ولو هو من عشاق او محبي الرياضة ، هتعجبه الهدية جدا وهيحب يلبسها طول الوقت.

4- مج بيغير لونه بالحرارة:

حتى المج او فنجان القهوة العادي البسيط تقدري انتي تخليه هدية مميزة ، وتختاري المج اللي لونه بيتغير بالحرارة ، المج بيتغير لونه اول ما يتحط فيه مشروب سخن ، وتقدري كمان انك تطبعي عليه صورة او تصميم مميز.

5- شنطة موبايل ضد الماية:

الرجالة دايما بيكونوا حريصين في التعامل مع الحاجات التكنولوجية الخاصة بيهم ، عشان كده شنطة الموبايل المضادة للماية هتكون هدية مناسبة عشان يحمي تليفونه ، الشنطة بتكون متصممة بتصميم شفاف وبطريقة يتحمل كل الظروف الجوية ، وبيحافظ على الموبايل من الماية لانه مضاد للماية.

6- ساعة لياقة بدنية ذكية:

الهدية مناسبة جدا للشخص اللي بيحب الرياضة واللياقة البدنية وبيهتم بصحته ، هتلاقي في منها انواع كتير في السوق ، ممكن تختاري الساعة اللي بتقيس معدل ضربات القلب, السعرات الحرارية المحروقة, والوظائف الاساسية في الجسم ، وبتحتوي كمان على GPS ، الهدية تعتبر زي تليفون ذكي صغير ، وواحدة من افضل ادوات الرجالة المحترفين الانيقين.

7- سماعة راس:

كمان من الهدايا اللي هيحبها جدا هي سماعات الراس ، اختاريها بجودة صوت عالية ، وتكون بتحتوي على مجموعة واسعة من الاختيارات.

8- باور بنك:

الرجالة ممكن ينسوا شاحن التليفون في اوقات كتير خصوصا لو دايما مشغول ، او يكون بيستخدم الموبايل في حاجات كتير بره البيت ومحتاج يشحنه اكتر من مره ، هنا هتكون هدية الباور بنك هدية مناسبة جدا ليه ، اختاري باور بنك من ماركة تجارية كويسة.

9- حامل الموبايل المغناطيسي:

حامل الموبايل المغناطيسي كمان من الهدايا اللي هتعجبه ، لانه هيسمح له انه يحط الموبايل قدامه بأمان من غير ما يقع ويتكسر.

10- حامل ادوات خشبي:

حامل الادوات ده هينظم له حاجاته المهمة كلها في مكان واحد ، زي الموبايل, الساعة, المحفظة, النضارات.

11- شنطة لابتوب:

لو عايزة تجيبي له حاجة مفيدة هو محتاجها فعلا ، اختاري له شنطة لابتوب عشان تحافظ على اللابتوب بتاعه ، وحاولي انك تختاري شنطة مفيدة وعمليه يكون فيها اماكن تناسب الشاحن, الماوس, سماعات الراس بالاضافة للابتوب.

في النهاية عند اختيار الهدية اختاريها على حسب الذوق, الشخصية, حاجة الشخص فعلا للهدية ، الهدية المناسبة هتخليه مبسوط وهيحس انه مميز بالنسبة لك.

افكار هدايا انيقة ومش مكلفة لشريك حياتك