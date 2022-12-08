11 هدية تكنولوجية ممكن تجيبيها لشريكك

هدايا الرجالة دايما بتكون محيرة ، وصعب شوية انك تختاري له هدية مميزة ، سواء للاب, الاخ, الزوج, الحبيب ، الموضوع بيبقى مش سهل في اي مناسبة انك تختاري الهدية اللي تناسب الشخص فعلا ويكون محتاجها او بيحبها ، عشان كده النهاردة هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم مجموعة هدايا تكنولوجية لشريكك او لاي شخص قريب منك.
هدايا تكنولوجية لشريكك:
اول حاجة تفكري فيها لما تيجي تختاري هدية لراجل هي الحاجات التكنولوجية ، لان الهدايا دي هي اكتر حاجة ممكن يكونوا بيحبوها او محتاجينها ، ولو مش عارفة ايه اللي ممكن تجيبيه بالظبط ، تابعي معانا السطور الجاية واعرفي بعض الهدايا اللي ممكن تختاري منها.
1- منظم الكابلات الالكترونية:
كام راجل تعرفيه منظم في حياته ، معظمهم تقريبا بيكونوا فوضويين ومش بيحطوا اي حاجة في مكانها ، عشان كده منظم الكابلات الالكترونية هيكون هدية مناسبة ومميزة جدا ليه ، هيقدر يحط فيه الكابلات, الشواحن ، وكل الكابلات اللي تخصه هتبقى في مكان واحد ومنظمة.
2- سبيكر بلوتوث:
لو عندك بالفعل معلومة ان هو عايز يشتري مكبر صوت بلوتوث ، ممكن انتي تسبقي وتشتريه ، ممكن تختاري مكبر صوت من ماركة كويسة, وبجودة صوت عالية ونقية, وميكروفون داخلي, ويكون ضد الماية ، وهيفضله جدا لانه هيقدر ياخده معاه اي مكان واثناء السفر.
3- ساعة رياضية:
بدل ما تجيبي له ساعة كلاسيكية تقليدية ، ممكن تفكري في ساعة عصرية مبتكرة وانيقة ومتعددة الوظايف زي الساعات الرياضية ، الساعة الرياضية في الغالب بتحتوي على ستوب واتش, اضاءة خلفية, نتيجة, ومنبه ، ولو هو من عشاق او محبي الرياضة ، هتعجبه الهدية جدا وهيحب يلبسها طول الوقت.
4- مج بيغير لونه بالحرارة:
حتى المج او فنجان القهوة العادي البسيط تقدري انتي تخليه هدية مميزة ، وتختاري المج اللي لونه بيتغير بالحرارة ، المج بيتغير لونه اول ما يتحط فيه مشروب سخن ، وتقدري كمان انك تطبعي عليه صورة او تصميم مميز.
5- شنطة موبايل ضد الماية:
الرجالة دايما بيكونوا حريصين في التعامل مع الحاجات التكنولوجية الخاصة بيهم ، عشان كده شنطة الموبايل المضادة للماية هتكون هدية مناسبة عشان يحمي تليفونه ، الشنطة بتكون متصممة بتصميم شفاف وبطريقة يتحمل كل الظروف الجوية ، وبيحافظ على الموبايل من الماية لانه مضاد للماية.
6- ساعة لياقة بدنية ذكية:
الهدية مناسبة جدا للشخص اللي بيحب الرياضة واللياقة البدنية وبيهتم بصحته ، هتلاقي في منها انواع كتير في السوق ، ممكن تختاري الساعة اللي بتقيس معدل ضربات القلب, السعرات الحرارية المحروقة, والوظائف الاساسية في الجسم ، وبتحتوي كمان على GPS ، الهدية تعتبر زي تليفون ذكي صغير ، وواحدة من افضل ادوات الرجالة المحترفين الانيقين.
7- سماعة راس:
كمان من الهدايا اللي هيحبها جدا هي سماعات الراس ، اختاريها بجودة صوت عالية ، وتكون بتحتوي على مجموعة واسعة من الاختيارات.
8- باور بنك:
الرجالة ممكن ينسوا شاحن التليفون في اوقات كتير خصوصا لو دايما مشغول ، او يكون بيستخدم الموبايل في حاجات كتير بره البيت ومحتاج يشحنه اكتر من مره ، هنا هتكون هدية الباور بنك هدية مناسبة جدا ليه ، اختاري باور بنك من ماركة تجارية كويسة.
9- حامل الموبايل المغناطيسي:
حامل الموبايل المغناطيسي كمان من الهدايا اللي هتعجبه ، لانه هيسمح له انه يحط الموبايل قدامه بأمان من غير ما يقع ويتكسر.
10- حامل ادوات خشبي:
حامل الادوات ده هينظم له حاجاته المهمة كلها في مكان واحد ، زي الموبايل, الساعة, المحفظة, النضارات.
11- شنطة لابتوب:
لو عايزة تجيبي له حاجة مفيدة هو محتاجها فعلا ، اختاري له شنطة لابتوب عشان تحافظ على اللابتوب بتاعه ، وحاولي انك تختاري شنطة مفيدة وعمليه يكون فيها اماكن تناسب الشاحن, الماوس, سماعات الراس بالاضافة للابتوب.
في النهاية عند اختيار الهدية اختاريها على حسب الذوق, الشخصية, حاجة الشخص فعلا للهدية ، الهدية المناسبة هتخليه مبسوط وهيحس انه مميز بالنسبة لك.
افكار هدايا انيقة ومش مكلفة لشريك حياتك
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